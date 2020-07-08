BM: Corona virüs gibi salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak

"PANDEMİ POTANSİYELİNE SAHİP BİRÇOK VİRÜS VAR"

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’ndan (UNEP) Prof. Dr. Delia Grace ise “Covid-19’a şu ana kadar hem tıp hem de ekonomik anlamda pek çok cevap verildi. Ancak, corona virüsün kökenleri çevremizde, yani gıda sistemimiz ve hayvan sağlığı ile ilgili bir sorun. Günümüzde uygulanan yöntem, hasta olan birinin sadece semptomlarını tedavi etmek, ancak altta yatan koşulları görmezden görmek. Şu anda dünyada pandemi potansiyeline sahip Covid-19 dışında birçok hastalık var” açıklamasını yaptı.