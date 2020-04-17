BM: Covid-19 Afrika’da en az 300 bin can alabilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Afrika ülkeleri Nijerya ve Kenya salgını önlemek için sert önlemler alıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan iki ülkede, kurallara uymayan 30 kişi güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü.

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Anadolu Ajansı 17.04.2020 - 12:05

Komisyon tarafından salgının ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan raporda, virüsün yayılımı kontrol altına alınsa dahi olumsuz ekonomik etkilerin kıta için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Kıtada büyük şehirlerde yaşayan insanların yüzde 56’sının aşırı kalabalık ve imkanların kısıtlı olduğu kenar mahallelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, sadece yüzde 34’lük bir kesimin en temel el yıkama olanaklarına sahip olduğu aktarıldı.

Raporda, salgını durdurmak için alınacak önlemlere bağlı olarak en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğine işaret edildi.

100 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR Hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılaması için 100 milyar dolara ihtiyaç duyduğu belirtilen raporda, bu yıl kıta ekonomilerinin büyümelerinin yüzde 1,8 ile 3,1 arasında yavaşlamasının beklendiği vurgulandı.

Raporda, Afrika’nın iş gücünün yüzde 71’inin kayıt dışı olduğu hatırlatılarak, bu insanların evden çalışma imkanın olmadığı ve salgının 27 milyon insanı aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısı yapıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre (Africa CDC), kıta genelinde şu ana kadar 18 bin 333 vaka görülürken, 962 kişi de hayatını kaybetti.

NİJERYA VE KENYA'DA KARANTİNAYA UYMAYAN 30 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Nijerya'da 18, Kenya'da ise 12 sivil yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymadıkları için öldürüldü.

VİRÜS 12, POLİS 18 KİŞİ ÖLDÜRDÜ Nijerya'da şimdiye kadar sadece 12 kişi corona virüsten ölürken, salgın için uygulanan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 18 kişi güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü. Nijerya'da şu ana kadar 442 corona virüs vakası bulunuyor.

Senegal'de Covid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen yasak 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Afrika'da gelecek hafta 1 milyon Covid-19 testi yapılacağı açıklandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yarından itibaren 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

AFRİKA ÜLKELERİNİN KARANTİNA TEDBİRLERİNDEN FOTOĞRAFLAR