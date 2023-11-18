BM: Gazze'de katliam ve zulüm sonlanmalı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 43 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, "Katliam ve zulüm sonlanmalı." açıklamasında bulundu.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi.