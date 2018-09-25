BM Genel Kurulu başladı
ntv.com.tr
ABD'nin New York kentinde 130'dan fazla devlet ve hükümet başkanının buluştuğu BM Genel Kurul'u başladı. Liderlerin gündeminde Ortadoğu'daki savaşlar, küresel ısınma ve sığınmacı sorunu gibi çetrefilli konular var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, BM Genel Kurulu'na hitap edecek. ABD Başkanı Trump toplantıya geç kaldığı için konuşmasını geç yaptı.
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ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Millet Genel Kurulu başladı.
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BM Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını Genel Sekreter Antonio Guterres yaptı.
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3Dördüncü sırada konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurula geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump Genel Kurulu toplantısına geç kaldı.
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Donald Trump bu nedenle konuşmasını geç yaptı.
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6Liderlerin gündeminde Ortadoğu'daki savaşlar, küresel ısınma ve sığınmacı sorunu gibi çetrefilli konular var.
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Ekvador Başkanı Lenin Moreno, Genel Kurul'daki konuşmasını yapmak için tekerlekli sandalyeyle geldi.
Moreno 1998 yılında gerçekleşen bir silahlı soygun sırasında vurulduğu için o tarihten beri tekerlekli sandalye kullanıyor.
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New York'taki zirveye damga vuran bir diğer olay ise Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Andern'in bebeğiyle gelmesi oldu.
Ardern Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne de 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.
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