BM Genel Kurulu için 130 lider New York'ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak)
NTV Haber
ABD'nin New York kentinde 130'dan fazla devlet ve hükümet başkanı BM Genel Kurul toplantıları için buluştu. Liderlerin gündeminde Ortadoğu'daki savaşlar, küresel ısınma ve sığınmacı sorunu gibi çetrefilli konular var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
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1Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına 130'dan fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor. BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinden Çin ve Rusya ise dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.
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2Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
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3Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sırada konuşacak. ABD Başkanı Donald Trump da Genel Kurul'a hitap edecek.
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4Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Trump, BM'nin devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği yemeğe katılacaklar. İki liderin yemekte ayak üstü görüşebileceği belirtiliyor.
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5Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği olacak. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
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6Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün vereceği ödülü de kabul edecek.
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7New York'ta buluşan dünya liderlerinin Ortadoğu'daki savaşlar, Kuzey Kore ile nükleer müzakeler, sığınmacı sorunu ve küresel ısınmayı ele alması bekleniyor.
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8Çok taraflılık ve ulusal egemenlik konularında dengenin sağlanması da önemli müzakere başlıkları arasında yer alıyor.
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9Genel Kurul'da hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yapacağı konuşmalar merakla bekleniyor.
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