BM Genel Kurulu'ndan kareler
Reuters, Anadolu Ajansı, AFP, AP
193 ülkeden devlet ve hükümet başkanları Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında bir araya geldi.
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1Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri New York’ta başladı.
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2Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.
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Liderlere hitap eden Guterres, Körfez'de artan gerilim ile ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı konusunda uyarılarda bulundu.
Guterres, özetle şöyle konuştu: “Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız.
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda, sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekli.
Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.”
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Liderlere seslenen ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle İran’la ilgili mesajları dikkat çekti.
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Konuşmasında İran’ı uyaran Trump, “İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır. Tüm ülkelerin İran’a karşı eyleme geçme sorumluluğu var. Hiçbir sorumlu ülke İran’ın kana susamışlığına ortaklık edemez" diye konuştu.
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Trump, "ABD başka ülkelerle çatışma peşinde değil. Bizim arzumuz, barış, işbirliği ve topyekün ortak kazanç. Ancak Amerika'nın çıkarlarını da savunmadan geri durmayacağım" dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ve ülkesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile geteren Trump, “Ancak Kuzey Kore nükleerden arınmalı" şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada pek çok konuda önemli mesajlar verdi.
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835 dakika liderlere hitap eden Erdoğan, BM’ye reform çağrısı yaparak “Dünya 5’ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir” dedi.
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Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir.
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Suriye’deki güvenli bölgenin derinliğini Deyr Ez Zor, Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.
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Nükleer güce dayalı kitle imha silahları ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım.
Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.
İran'ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların ve bu ülkeye yönelik tehditlerin bir an önce rasyonel bir zeminde çözülmesini temenni ediyoruz.
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İsrail toprakları durmadan büyüyor ama doymuyor. İsrail devletinin sınırları neresidir?
BM'nin, Güvenlik Konseyinin, İsrail'e ilişkin kararları uygulamaya geçmiyor. O zaman BM ne işe yarıyor? Aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek.”
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Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptı.
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