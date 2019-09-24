BM Genel Kurulu'ndan kareler

Liderlere hitap eden Guterres, Körfez'de artan gerilim ile ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı konusunda uyarılarda bulundu.

Guterres, özetle şöyle konuştu: “Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda, sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekli.

Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.”