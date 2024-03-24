BM: İsrail bu hafta Gazze’nin kuzeyine gönderilen tüm gıda konvoylarını engelledi
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’nin kuzeyine bu hafta gönderilmek istenen tüm gıda konvoylarını engellediğini duyurdu. BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Gazze’nin kuzeyindeki kıtlığa ilişkin uyarısına dair açıklamayı alıntılayarak paylaşımda bulundu.