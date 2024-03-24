BM: İsrail bu hafta Gazze’nin kuzeyine gönderilen tüm gıda konvoylarını engelledi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.