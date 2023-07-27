BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu

Guterres, "Küresel ısınmanın etkilerini hali hazırda yaşıyoruz. Dehşet verici ve bu sadece bir başlangıç, Küresel sıcaklık artışını, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak hala mümkün. Ancak bu sadece dramatik ve acil iklim eylemleriyle mümkün olabilir." diye konuştu.