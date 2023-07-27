BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede bu ay üst üst sıcaklık rekorları kırılırken ve dünya orman yangınları ile kavurulurken, bilim insanlarından açıklama geldi. Araştırmacılar, içinde bulunduğumuz "Temmuz" ayının tarihteki kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "küresel ısınma çağı"nın sonlandığını ve dünyanın artık "küresel kaynama çağı"na girdiği ilan etti. Guterres, ülkelere acil eylem çağrısında bulundu.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 1

"KÜRESEL KAYNAMA ÇAĞI BAŞLADI"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, bilim insanlarının Temmuz ayının dünyanın en sıcak ayı olacağını teyit etmelerinin ardından yaptığı açıklamada, küresel ısınma döneminin sona erdiğini ve "küresel kaynama döneminin geldiğini" söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 2

Guterres, "Küresel ısınmanın etkilerini hali hazırda yaşıyoruz. Dehşet verici ve bu sadece bir başlangıç, Küresel sıcaklık artışını, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak hala mümkün. Ancak bu sadece dramatik ve acil iklim eylemleriyle mümkün olabilir." diye konuştu. 

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 3

Guterres'in yorumları, bilim insanlarının son üç haftanın kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak haftalar olduğunu ve Temmuz ayının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olma yolunda ilerlediğini teyit etmelerinin ardından geldi.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 4

KÜRESEL SICAKLIKLAR REKOR KIRDI

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve AB'nin Copernicus Dünya gözlem programına göre, fosil yakıtların yakılmasıyla artan ve şiddetli hava koşullarını teşvik eden küresel sıcaklıklar bu ay rekor kırdı.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 5

Güneş ışığını hapseden ve Dünya'nın etrafında bir sera gibi hareket eden kirliliğin etkisiyle küresel ortalama sıcaklıklardaki istikrarlı artış, aşırı hava olaylarını daha da kötüleştirdi.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 6

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacı her zamankinden daha acil. İklim eylemi bir lüks değil, bir zorunluluktur." dedi. 

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 7

Diğer iklim bilimciler de bulguları doğruladı. Leipzig Üniversitesi'nden Karsten Haustein, 2023 Temmuz ayında dünyanın sanayileşme öncesi ortalama Temmuz ayına göre 1,5 derece daha sıcak olduğunu tespit etti.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 8

Haustein, bu ayın sıcaklıklarının "son derece aşırı" olduğunu ve bilim insanlarının, henüz bu ay bitmeden bile kayıtlardaki en sıcak ay olacağını tahmin edebileceklerini söyledi.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 9

ABD'li kar amacı gütmeyen Berkeley Earth'te iklim bilimci olan Zeke Hausfather ise, "Bugün büyük bir asteroid çarpması yaşanmazsa, Temmuz 2023'ün büyük bir farkla kayıtlara geçen en sıcak ay olacağı neredeyse kesin. Ben şahsen bu rekorun büyüklüğünü biraz şaşırtıcı buluyorum. Temmuz ayı için tarihsel kayıtlarda benzer bir şey görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 10

World Weather Attribution ağının bir çalışmaya göre sera gazı kirliliği bu ay üç kıtada ölümcül sıcak hava dalgalarının sıcaklıklarını arttırdı. 

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 11

SICAKLIKLAR EN ÇOK GÜNEY AVRUPA'DA ARTTI

Araştırma, insan faaliyetlerinin Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki sıcak hava dalgalarını sırasıyla 2,5 derece, 2 derece ve 1 derece  daha sıcak hale getirdiğini ortaya koydu.

BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 12
BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 13
BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 14
BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 15
BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 16
BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu - 17
DAHA FAZLA GÖSTER