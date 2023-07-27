BM "küresel kaynama çağı"nın başladığını duyurdu: Temmuz ayı dünyada kaydedilen en sıcak ay oldu
Türkiye'nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede bu ay üst üst sıcaklık rekorları kırılırken ve dünya orman yangınları ile kavurulurken, bilim insanlarından açıklama geldi. Araştırmacılar, içinde bulunduğumuz "Temmuz" ayının tarihteki kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "küresel ısınma çağı"nın sonlandığını ve dünyanın artık "küresel kaynama çağı"na girdiği ilan etti. Guterres, ülkelere acil eylem çağrısında bulundu.
"KÜRESEL KAYNAMA ÇAĞI BAŞLADI"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, bilim insanlarının Temmuz ayının dünyanın en sıcak ayı olacağını teyit etmelerinin ardından yaptığı açıklamada, küresel ısınma döneminin sona erdiğini ve "küresel kaynama döneminin geldiğini" söyledi.