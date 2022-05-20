BM: Okyanuslar 2021’de en sıcak ve en asidik seviyelere ulaştı

Hızlı okyanus ısınması ayrıca küresel balık popülasyonlarında bir düşüşü tetiklerken, WMO okyanuslardaki pH seviyelerinin tarihin en düşük noktasına ulaştığını doğruladı.

WMO, ayrıca deniz seviyelerinin de son on yılda her yıl ortalama 4,5 mm yükselmesinin ardından geçen yıl rekor seviyelere ulaştığını bildirdi.

Genel Sekreter Petteri Taalas, "Atmosferden karbonu uzaklaştırmak için araçlar icat edilmedikçe asitleşme yüzlerce yıl devam edecek" diye konuştu.