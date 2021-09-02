BM raporu: İklim felaketleri 50 yılda dört ila beş kat arttı

Bugüne kadar iklim felaketleri nedeniyle hayatını kaybeden 2 milyondan fazla kişinin yüzde 90’ının gelişmekte olan ülkelerden olduğu bildirilirken, ekonomik hasarın ise yüzde 60’ının gelişmiş ve zengin ülkelerde olduğu aktarıldı.

BM, 1970'lerde, hava felaketlerinin küresel olarak yaklaşık 175 milyar dolara mal olduğunu, ancak 2019 yılında bu rakamın 1,38 trilyon dolara yükseldiğini aktardı.