BM raporu: İklim felaketleri 50 yılda dört ila beş kat arttı

ntv.com.tr 02.09.2021 - 11:59
Birleşmiş Milletler, yaşanan iklim felaketleri üzerine geçtiğimiz 50 yılı karşılaştıran yeni bir rapor yayımladı.
BM hava ajansı tarafından yapılan çalışmada, son 50 yılda hava felaketlerinin dünyayı dört ila beş kat daha sık etkilediği aktarıldı.
Felaket sayılarının 4 ila 5 kat artmasına rağmen, daha az can kaybına neden olduğu aktarılan raporda, bununla birlikte verdikleri maddi hasarın 7 kat daha fazla olduğu vurgulandı.
1970’lerde veya 80’lerde yaşanan felaketlerde ortalama 170 kişinin hayatını kaybettiği BM hava ajansı, bu sayının günümüzde azaldığının altını çizdi.
Belçika’daki Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi'nden alınan verileri kullanan raporda, 1970'lerde dünyada yılda ortalama 711 hava felaketi yaşandığı, 2000'den 2009'a kadar bu rakam yılda 3 bin 536'ya günde ise 10'a ulaştığının altı çizildi.
Dünya Meteoroloji Örgütü’nün geçtiğimiz 50 yılda yaşanan 11 binden fazla hava felaketini incelediği araştırma ile ilgili konuşan genel sekreteri Petteri Taalas, “Sıcak hava dalgaları, sel olayları, kuraklık ve son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisiana ve Mississippi'yi vuran Ida gibi yoğun tropik fırtınalar. İyi haber şu ki, artan sayıda felaket yaşamaya başladığımızda zayiat miktarını en aza indirebildik” diye konuştu.
Taalas, “Kötü haber ise ekonomik kayıplar çok hızlı büyüyor ve bu büyümenin devam etmesi bekleniyor” dedi.
Dünya Meteoroloji Örgütü genel sekreteri, “İklim değişikliği nedeniyle daha fazla iklimsel uç noktalar göreceğiz ve iklimdeki bu olumsuz eğilimler önümüzdeki on yıllar boyunca devam edecek” şeklinde konuştu.
Raporda 50 yıllık hava felaketleri sırasında çoğu ölüm ve hasar yaratan fırtınalar, sel ve kuraklık incelenirken, özellikle 2021 yılında Almanya'daki sel felaketi, Akdeniz'deki sıcak hava dalgası ve ABD'nin eş zamanlı olarak güçlü Ida Kasırgası ve kuraklığın kötüleştirdiği orman yangınları tarafından etkilenmesiyle birlikte, küresel olarak felaketle dolu bir yaz yaşandığı vurgulandı.
Bugüne kadar iklim felaketleri nedeniyle hayatını kaybeden 2 milyondan fazla kişinin yüzde 90’ının gelişmekte olan ülkelerden olduğu bildirilirken, ekonomik hasarın ise yüzde 60’ının gelişmiş ve zengin ülkelerde olduğu aktarıldı.
BM, 1970'lerde, hava felaketlerinin küresel olarak yaklaşık 175 milyar dolara mal olduğunu, ancak 2019 yılında bu rakamın 1,38 trilyon dolara yükseldiğini aktardı.
1970'ten bu yana en fazla maddi hasara sahip hava felaketi 2005 yılında ABD’de gerçekleşen Katrina Kasırgası olduğu belirtilirken, en çok kişinin hayatını kaybettiği felaket ise 1980'lerin ortalarında kuraklık ile kırılan Etiyopya'daki kıtlık ve 1970'te Bangladeş'teki Bhola Kasırgası olduğu aktarıldı.