BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur
Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçlardaki ciddi kıtlığa rağmen bölgeye ulaşan yardım miktarı şubat ayında yüzde 50 azaldı. Birleşmiş Milletler, tartışılan Refah saldırısının bölgeye ulaştırılan yardımların "tabutuna çivi çakmak" olduğunu söyledi.
BÖLGE AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERE
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye ulaşan yardım miktarının şubat ayında bir önceki aya göre yarı yarıya düştüğünü açıkladı.
BM genel sekreteri António Guterres, İsrail'in Refah'a yönelik bir saldırısının, açlıktan ölmek üzere olan bölgeye yapılan yardımların "tabutuna çakılan çivi" olacağını söyledi.