BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur

Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçlardaki ciddi kıtlığa rağmen bölgeye ulaşan yardım miktarı şubat ayında yüzde 50 azaldı. Birleşmiş Milletler, tartışılan Refah saldırısının bölgeye ulaştırılan yardımların "tabutuna çivi çakmak" olduğunu söyledi.

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur - 1

BÖLGE AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERE

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye ulaşan yardım miktarının şubat ayında bir önceki aya göre yarı yarıya düştüğünü açıkladı.

BM genel sekreteri António Guterres, İsrail'in Refah'a yönelik bir saldırısının, açlıktan ölmek üzere olan bölgeye yapılan yardımların "tabutuna çakılan çivi" olacağını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur - 2

SİVİL DÜZEN ÇÖKTÜ

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımda Ocak ayına göre yüzde 50'lik bir azalma kaydedildi. Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin büyük ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu" dedi.

Düşüşün nedeninin geçiş noktalarının düzenli olarak kapatılması, askeri operasyonlar nedeniyle güvenlik eksikliği, sivil düzenin çökmesi ve siyasi irade eksikliği gibi engeller olduğu belirtildi.

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur - 3

"İNSANİ YARDIM OPERASYONUNUN ÇEKİRDEĞİ"

Guterres, Refah'ın açlık, ilaç ve temiz su eksikliği ve aylarca çadır kentlerde yerinden edilme nedeniyle zaten zayıflamış olan Filistinliler için "insani yardım operasyonunun çekirdeği" olduğunu ve askeri bir operasyonun yardım dağıtımını neredeyse imkansız hale getireceğini söyledi.

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur - 4

Cenevre'deki BM insan hakları konseyine konuşan Guterres, "İsrail'in şehre topyekün bir saldırısı, orada barınan bir milyondan fazla Filistinli sivil için sadece dehşet verici olmakla kalmayacak, aynı zamanda yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi de çakacaktır" dedi.

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur - 5

GAZZE'NİN KUZEYİNE YARDIM DURDU

Yardım kuruluşlarının "kıtlık" bildirdiği Gazze genelinde temel ihtiyaçlarda ciddi eksiklikler mevcut ve sivil düzenin çöküşünden sonra Gazze'nin kuzeyine teslimatlar bu ay tamamen durduruldu.

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur - 6

RAMAZAN BOYUNCA TÜM SALDIRILAR DURDURULACAK

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda, "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" açıklamasında bulundu.

Paris’teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek.

Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur - 7

HER GÜN 500 YARDIM KAMYONU BÖLGEYE GİRECEK

Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak. İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.

Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek. ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınlar ve hastaneler de onarılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER