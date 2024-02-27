BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur

SİVİL DÜZEN ÇÖKTÜ

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımda Ocak ayına göre yüzde 50'lik bir azalma kaydedildi. Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin büyük ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu" dedi.

Düşüşün nedeninin geçiş noktalarının düzenli olarak kapatılması, askeri operasyonlar nedeniyle güvenlik eksikliği, sivil düzenin çökmesi ve siyasi irade eksikliği gibi engeller olduğu belirtildi.