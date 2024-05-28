BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sığınan yaklaşık 1 milyon Filistinlinin göçe zorlandığını bildirdi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de gidilecek güvenli yer kalmadığı hatırlatıldı.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi - 1

1 MİLYON KİŞİ KAÇTI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son üç hafta içinde Gazze'nin sınır kenti Refah'tan yaklaşık bir milyon kişinin kaçtığını bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi - 2

Gazze Şeridi'nin güney ucundaki bu küçük şehir, İsrail'in şeridin diğer kısımlarına yönelik saldırılarından kaçan bir milyondan fazla Filistinliyi barındırıyordu.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi - 3

İNSANLAR GÜVENLİ BÖLGEYE SÜRÜLDÜ

İsrail ordusu mayıs ayı başından bu yana Refah'ta kalan Hamas üyelerini bulmak ve altyapıyı dağıtmak için "sınırlı" olduğunu iddia ettikleri operasyon yürütüyor.

Sivillere ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki “genişletilmiş insani bölgeye” gitmeleri emredildi.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi - 4

Birçok Filistinli nereye giderlerse gitsinler İsrail saldırılarına karşı savunmasız olduklarından şikayet ediyor.

İnsanlar son birkaç aydır Gazze Şeridi'nde bir aşağı bir yukarı sürekli kaçar vaziyette.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi - 5

REFAH'TA ŞARTLAR ÇOK ZOR

UNRWA, Refah'tan kaçışın “gidecek güvenli bir yer yokken ve bombardımanlar, yiyecek ve su eksikliği, çöp yığınları ve uygun olmayan yaşam koşullarının ortasında gerçekleştiğini” söyledi.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi - 6

YARDIM SAĞLAMAK İMKANSIZ

Ajans, burada barınan insanlara yardım ve koruma sağlamanın neredeyse “imkansız” hale geldiğini belirtti.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi - 7
DAHA FAZLA GÖSTER