BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine sığınan yaklaşık 1 milyon Filistinlinin göçe zorlandığını bildirdi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de gidilecek güvenli yer kalmadığı hatırlatıldı.
1 MİLYON KİŞİ KAÇTI
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son üç hafta içinde Gazze'nin sınır kenti Refah'tan yaklaşık bir milyon kişinin kaçtığını bildirdi.