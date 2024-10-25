BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora hakkında açıklama yaparak, dünyanın "gezegensel bir ip üzerinde sallandığını" söyledi. Guterres, "Ya liderler emisyon açığını kapatırlar ya da iklim felaketine doğru sürükleniriz ve en çok da en yoksul ve en savunmasız olanlar acı çeker." ifadelerini kullandı.