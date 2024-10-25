BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak!
BM Çevre Programı (UNEP), küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için gereken emisyon kesintilerine ilişkin yıllık raporunu yayınladı. Raporda, bu hedefin "yakında ortadan kalkabileceği" vurgulanırken, küresel çapta seferberlik çağrısında bulunuldu. Buna göre ülkelerin yıllık sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 42, 2035 yılına kadar ise yüzde 57 oranında azaltması gerekiyor.
KÜRESEL SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM), bu yüzyılın sonuna doğru küresel ısınmanın 3,1 derecelik "felaket" boyutuna varacağı uyarısında bulundu.
BM Çevre Programı (UNEP), küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için gereken emisyon kesintilerine ilişkin yıllık raporunda, daha önce görülmemiş bir ölçek ve hızda küresel bir seferberlik olmazsa bu hedefin "yakında ortadan kalkacağını" duyurdu.