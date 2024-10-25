BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak!

BM Çevre Programı (UNEP), küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için gereken emisyon kesintilerine ilişkin yıllık raporunu yayınladı. Raporda, bu hedefin "yakında ortadan kalkabileceği" vurgulanırken, küresel çapta seferberlik çağrısında bulunuldu. Buna göre ülkelerin yıllık sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 42, 2035 yılına kadar ise yüzde 57 oranında azaltması gerekiyor.

BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak! - 1

KÜRESEL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), bu yüzyılın sonuna doğru küresel ısınmanın 3,1 derecelik "felaket" boyutuna varacağı uyarısında bulundu.

BM Çevre Programı (UNEP), küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için gereken emisyon kesintilerine ilişkin yıllık raporunda, daha önce görülmemiş bir ölçek ve hızda küresel bir seferberlik olmazsa bu hedefin "yakında ortadan kalkacağını" duyurdu.

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BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak! - 2

Şu anda vaat edilen iklim eylemlerinin ne kadarının gerçekleştirileceğine bağlı olarak dünyanın 2,6 derece ila 3,1 derece arasında sıcaklık artışına doğru gittiği konusunda uyardı.

Uyarı, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak BM Cop29 görüşmeleri öncesinde geldi.

BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak! - 3

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora hakkında açıklama yaparak, dünyanın "gezegensel bir ip üzerinde sallandığını" söyledi. Guterres, "Ya liderler emisyon açığını kapatırlar ya da iklim felaketine doğru sürükleniriz ve en çok da en yoksul ve en savunmasız olanlar acı çeker." ifadelerini kullandı.

BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak! - 4

2015 yılında Paris'te yapılan iklim görüşmelerinde ülkeler, sıcaklık artışını 2 derecenin "çok altında" tutmayı ve sanayi öncesindeki gibi 1,5 derece bandında sabitleme çabalarını sürdürmeyi kabul etmişlerdi.

Ancak 1,5 derece, iklim değişikliği kaynaklı sıcak hava dalgalarının, kuraklıkların, sellerin, doğal sistemlerin çöküşünün ve deniz seviyelerinin yükselmesinin en kötü etkilerinin hissedileceği bir eşik olarak görülmeye başlandı.

BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak! - 5

Ülkeler önümüzdeki birkaç ay içinde 2035'e kadarki eylem planlarını sunmaya hazırlanırken, UNEP tehlikeli ısınmayı önleme hedefinin ulaşılamaz hale geldiği konusunda uyarıyor.

BM uyardı: Dünya bu yıl "felaket" seviyesinde ısınacak! - 6

UNEP, 1,5 derecede sabitleme hedefine ulaşmak için ülkelerin yıllık sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 42, 2035 yılına kadar ise yüzde 57 oranında azaltma konusunda topluca taahhütte bulunmaları gerektiği konusunda uyardı.

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