BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir"
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'ye istikrarlı yakıt girişinin olmaması halinde sadece birkaç gün içinde tüm insani yardım operasyonlarının durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son durum ve insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.