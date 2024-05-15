BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'ye istikrarlı yakıt girişinin olmaması halinde sadece birkaç gün içinde tüm insani yardım operasyonlarının durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 1

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son durum ve insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 2

450 BİN KİŞİ GÖÇE ZORLANDI

Gazze'deki durumun felaket boyutunda olmayı sürdürdüğünü ve her geçen gün daha kötüye gittiğini belirten Cherevko, İsrail ordusunun 6 Mayıs'ta Refah'ta yaşayan Filistinlilerin tahliyesi talebinin ardından 450 binden fazla kişinin buradan ayrıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 3

Cherevko, insanların ayrılmasının ardından durumun ne kadar değiştiğini net şekilde görebildiklerini kaydederek, "Önceden barınaklarla dolu olan alanlar ve Gazze'nin güneyindeki tüm bölgelerde yaşayan insanlar artık yok. Bu alanlar tamamen boş" dedi.

Refah'tan ayrılanların birçoğu El-Mavasi ve Han Yunus bölgelerinin yanı sıra Gazze'nin orta bölümlerine gitti.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 4

Cherevko, "Bütün eşyalarıyla birlikte ayrılmak zorunda kalıyorlar. Toplayabildikleri, ellerinde olan bütün eşyaları alıp buradan ayrılıyorlar. Sahip oldukları şey zaten çok az" diye konuştu.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 5

Cherevko, Filistinlilerin yaşadıkları ve gitmek zorunda kaldıkları yerlerdeki şartların çok kötü olduğuna işaret ederek, bunu kelimelerle anlatmanın zor olduğunu vurguladı.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 6

"GİTTİKLERİ YERLERDE SU, GIDA VE BARINAK YOK"

Cherevko, Gazze Şeridi'ne giriş yapılan sınırların kapalı olması nedeniyle insani malzemeleri içeri getiremediklerini, insani yardım malzemesi olmamasından büyük endişe duyulduğunu kaydetti.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 7

HASTANELER HİZMET DIŞI

Gazze'nin altyapısının büyük bölümü tahrip edildi, hastanelerin 3'te 1'inden daha azı kısmen hizmet verebilirken hiçbir hastane tam kapasite hizmet veremiyor.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 8

BM yetkilisi Cherevko, mevcut insani yardım malzemelerinin çok kısa süre için yeterli olduğunu ve insanların bu durumla başa çıkabilecek gücünün kalmadığını dile getirdi. 

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 9

Cherevko, "Filistinliler bütün umutlarını kaybetti. Daha da önemlisi Gazze'de güvenli yer yok. Bu insanlar 6,7,8 veya daha fazla defa yerinden edildi. İnsanlar güvenlik arayışı içerisinde bir kez daha yer değiştiriyorlar. Gazze'de güvenli bir yer olmadığını defalarca gördük" ifadesini kullandı.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 10

"BAZI MALZEMELER TAMAMEN TÜKENDİ"

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'ta İsrail ordusu tarafından kapatılmasının ardından buradan Gazze'ye insani yardımların girişi tamamen durdu.

Cherevko, Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısından girişi yapılan çok sınırlı yardımın sürdürülebilir ve yeterli olmadığını vurguladı.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 11

SADECE BİRKAÇ GÜN KALDI

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından 2 bine yakın yardım dolu tır burası üzerinden Gazze'ye giriş yapmayı bekliyor ancak giremiyor.

Bazı malzemeler tamamen tükendi ve bazılarının da tamamen tükenmesine sadece birkaç gün kaldı.

Özellikle su sistemleri gibi yapıların bakımlarını düzgün yapmadığınızda onarılamaz derecede zarar görüyor. Bu sistemleri yeniden onarmak aylar alacak.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 12

Bu sınır kapılarının açılması ve Gazze'ye geniş çapta insani yardım girişlerinin artırılması gerektiğini belirten Cherevko, 6 Mayıs öncesinde de insanların ihtiyaç duyduğu oranda insani yardımın Gazze'ye girişinin yapılmadığını hatırlattı.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir" - 13

"OPERASYONLAR DURMA NOKTASINA GELECEK"

Gazze'ye gıdanın yanı sıra istikrarlı şekilde yakıt girişine ihtiyaç duyuluyor.

Cherevko, "Her şey yakıtla çalışıyor. Bu durum değişmezse sadece 2-3 gün içinde tüm insani yardım operasyonları durma noktasına gelecek." dedi.

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