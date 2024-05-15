BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir"

Cherevko, "Filistinliler bütün umutlarını kaybetti. Daha da önemlisi Gazze'de güvenli yer yok. Bu insanlar 6,7,8 veya daha fazla defa yerinden edildi. İnsanlar güvenlik arayışı içerisinde bir kez daha yer değiştiriyorlar. Gazze'de güvenli bir yer olmadığını defalarca gördük" ifadesini kullandı.