BM uyardı: Son 40 yılda dünyada yaşanan doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YAŞAYANLAR TEHLİKE ALTINDA

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta da söz konusu hava, iklim ve sular bağlantılı muhalefetlerde hayatını kaybeden insanların yüzde 91'den fazlasının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı. Can kaybına en çok neden olan hava muhalefetinin de yaklaşık 650 bin ölüm ile kuraklıklar sonucu meydana geldiği vurgulanıyor.

Raporda, hava muhalefetleri yüzünden ölen insan sayısı 577 bin, seller nedeniyle 59 bin, aşırı hava dereceleri nedeniyle de 56 bin kişinin öldüğü aktarılıyor.