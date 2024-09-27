BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlere (BM) daimi üyeliğe ilişkin, "Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok." dedi. Bu açıklama ardından BM'nin daimi ve geçici üyeleri merak ediliyor. Peki, BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor?
Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak, dostane ilişkileri geliştirmek ve sosyal ilerlemeyi teşvik etmek amacıyla 1945 yılında kurulmuş bir uluslararası örgüttür. Başlıca amaçları arasında savaşların önlenmesi, insan haklarının korunması, sürdürülebilir kalkınma ve insani yardımların sağlanması yer alır.