BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlere (BM) daimi üyeliğe ilişkin, "Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok." dedi. Bu açıklama ardından BM'nin daimi ve geçici üyeleri merak ediliyor. Peki, BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor?

BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler) - 1

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak, dostane ilişkileri geliştirmek ve sosyal ilerlemeyi teşvik etmek amacıyla 1945 yılında kurulmuş bir uluslararası örgüttür. Başlıca amaçları arasında savaşların önlenmesi, insan haklarının korunması, sürdürülebilir kalkınma ve insani yardımların sağlanması yer alır.

DÜNYA HABERLERİ

BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler) - 2

BM TEMEL ÖZELLİKLERİ

Üye Ülkeler: Bugün 190'dan fazla ülke BM üyesidir.

Ana Organlar: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi,

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve BM Sekretaryası.

İnsani Yardım: Doğal afetler veya savaş durumlarında insani yardım ve destek sağlar.

Sürdürülebilir Kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirleyerek dünya genelinde sosyal ve ekonomik gelişimi destekler.

BM, uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve küresel sorunlara çözümler bulmak için önemli bir platformdur.

BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler) - 3

BM DAİMİ ÜYELERİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Rusya
Çin

BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler) - 4

Bu ülkeler, Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olup, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu daimi üyeler, BM'nin en güçlü ve etkili ülkeleri olarak kabul edilir.

BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler) - 5

BM GEÇİCİ ÜYELERİ

Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkeleri, dünya genelinde 190'dan fazla ülkeyi kapsamaktadır. BM'nin resmi üye sayısı 193'tür. Üye ülkeler, BM'nin temel hedeflerini desteklemek ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla bir araya gelirler.

Bazı Üye Ülkeler:
Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri
Almanya
Fransa
İngiltere
Çin
Hindistan
Brezilya
Rusya
Japonya

Bu ülkeler dışında pek çok diğer ülke de BM üyesidir. Üyelik, her ülkenin BM Tüzüğü'ne taraf olması ile gerçekleşir. BM üyeleri, uluslararası barış ve güvenliği sağlama, insan haklarını koruma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konularında işbirliği yapar.

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