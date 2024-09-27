BM üyeleri hangi ülkelerden oluşuyor? BM görevleri ve üyeleri (BM'nin daimi 5 üyesi ve geçici üyeler)

BM GEÇİCİ ÜYELERİ

Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkeleri, dünya genelinde 190'dan fazla ülkeyi kapsamaktadır. BM'nin resmi üye sayısı 193'tür. Üye ülkeler, BM'nin temel hedeflerini desteklemek ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla bir araya gelirler.



Bazı Üye Ülkeler:

Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Fransa

İngiltere

Çin

Hindistan

Brezilya

Rusya

Japonya



Bu ülkeler dışında pek çok diğer ülke de BM üyesidir. Üyelik, her ülkenin BM Tüzüğü'ne taraf olması ile gerçekleşir. BM üyeleri, uluslararası barış ve güvenliği sağlama, insan haklarını koruma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konularında işbirliği yapar.