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BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç

Birleşmiş Milletler ve DSÖ'den Gazze'de yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar geldi. BM, yaşananları "insan yapımı bir felaket" diye tanımlarken halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi. DSÖ'den yapılan açıklamada da Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü, çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişinin risk altında kalacağını bildirdi.

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 1

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

DÜNYA HABERLERİ

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 2

Guterres, “Gazze'deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC'ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 3

Söz konusu raporun, Gazze’de acil insani ateşkes ihtiyacına işaret ettiğini kaydeden Genel Sekreter, İsrailli yetkililere, "Gazze genelinde insani yardımlara tam ve sınırsız erişim sağlamaları ve uluslararası topluma da BM’nin insani çabalarına tam destek vermeleri" çağrısında bulundu.

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 4

BİR UYARI DA DSÖ'DEN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan kıtlık ve bunun getireceği tehlikelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de yaşanan açlığın "kahredici" olduğunu ve kıtlık yaşanmasının an meselesi olduğunu bildiren Ghebreyesus, bunun kısa ve uzun vadede sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtti.

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 5

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023 öncesinde Gazze'de nüfusa yetecek kadar gıdanın mevcut olduğunu ve yetersiz beslenmenin nadir görüldüğünü kaydetti.

"Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor, daha fazla kişi hasta. Çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde bir milyondan fazla kişi risk altında." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu durumu tersine çevirmenin tek yolunun "barış" olduğunu ifade etti.

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 6

İSRAİL, GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 7

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde, yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 8
BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 9
BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 10
BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 11
BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 12
BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 13
BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 14
BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç - 15
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