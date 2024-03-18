BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç
Birleşmiş Milletler ve DSÖ'den Gazze'de yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar geldi. BM, yaşananları "insan yapımı bir felaket" diye tanımlarken halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi. DSÖ'den yapılan açıklamada da Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü, çok daha fazla gıdanın girişine izin verilmediği takdirde 1 milyondan fazla kişinin risk altında kalacağını bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.
Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.