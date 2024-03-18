BM ve DSÖ'den Gazze uyarısı: İnsan yapımı bir felaket, halkın yarısı aç

Guterres, “Gazze'deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC'ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.