BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi"

ÇETE KRİZİ TIRMANIŞTA

Birçok Haitili, Birleşmiş Milletler personelinin ülkeden ayrılmasından dolayı özellikle endişeli ve üzüntülü.

Birleşmiş Milletler, birçok sivilin evlerini terk etmesine neden olan çete krizinin çözümüne yardımcı olmak için güvenilen uluslararası bir kuruluş.