BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi"
Son iki haftada çete şiddetinde yaşanan artış, uluslararası yardım kuruluşlarını Haiti'deki personel sayılarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Ülkedeki kasvetli durum, Birleşmiş Milletler yetkililerinin bile kaçmasına neden oldu. Birçok Haitili, Birleşmiş Milletler personelinin ülkeden ayrılmasından dolayı özellikle endişeli ve üzüntülü. Başkent Port-au-Prince'te helikopterler sürekli olarak Birleşmiş Milletler çalışanlarını tahliye için çalışıyor. BM çalışanlarının bile ülkeyi terk etmesi, yerel halkı paniğe sürüklüyor.
BİR HAFTA DA 41 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Aylardır çete şiddetiyle sarsılan Haiti'den kaçış devam ediyor.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 11-20 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 41 bin kişinin Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki evlerini terk ettiğini duyurdu.