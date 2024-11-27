BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi"

Son iki haftada çete şiddetinde yaşanan artış, uluslararası yardım kuruluşlarını Haiti'deki personel sayılarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Ülkedeki kasvetli durum, Birleşmiş Milletler yetkililerinin bile kaçmasına neden oldu. Birçok Haitili, Birleşmiş Milletler personelinin ülkeden ayrılmasından dolayı özellikle endişeli ve üzüntülü. Başkent Port-au-Prince'te helikopterler sürekli olarak Birleşmiş Milletler çalışanlarını tahliye için çalışıyor. BM çalışanlarının bile ülkeyi terk etmesi, yerel halkı paniğe sürüklüyor.

BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi" - 1

BİR HAFTA DA 41 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Aylardır çete şiddetiyle sarsılan Haiti'den kaçış devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 11-20 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 41 bin kişinin Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki evlerini terk ettiğini duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi" - 2

"2022'DEN BERİ EN BÜYÜK KRİZ"

BM'ye bağlı kurumun Haiti yetkilisi Gregoire Goodstein, "Buradaki insani krize müdahaleye 2022'de başladık. O tarihten bu yana böylesi bir yerinden edilme görmemiştik." dedi.

Toplamda 700 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Ülkenin gördüğü en büyük yerinden edilme krizine, çeteler arasındaki çatışmaların şiddetinin artması yol açtı.

BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi" - 3

KURUMLAR BİRER BİRER FAALİYETİ ASKIYA ALIYOR

Birçok büyükelçilik ve uluslararası yardım kuruluşu, çetelerin başkentin birçok bölgesine baskın düzenleyerek insani yardım kuruluşları arasında paniğe yol açtığı Haiti'deki faaliyetlerini askıya alıyor.

Port-au-Prince Uluslararası Havaalanı da çetelerin yolcu uçaklarına ateş açmasının ardından trafiğe kapalı kalmaya devam ediyor.

BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi" - 4

ÇETE KRİZİ TIRMANIŞTA

Birçok Haitili, Birleşmiş Milletler personelinin ülkeden ayrılmasından dolayı özellikle endişeli ve üzüntülü.

Birleşmiş Milletler, birçok sivilin evlerini terk etmesine neden olan çete krizinin çözümüne yardımcı olmak için güvenilen uluslararası bir kuruluş.

BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi" - 5

HELİKOPTERLERLE TAHLİYE

Başkent Port-au-Prince'te tek seferde 14 kişinin tahliyesini sağlayabilen helikopterler sürekli olarak Birleşmiş Milletler çalışanlarını tahliye için çalışıyor.

UNICEF, Dünya Gıda Programı (WFP) ve IOM gibi 18 farklı kurum altında yaklaşık 300 çalışana sahip olan BM, onları başkentin dışındaki güvenli bölgelere taşıyor.

BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi" - 6

BM ÇALIŞANLARI BİLE KAÇIYOR

BM çalışanlarının bile ülkeyi terk etmesi, yerel halkı paniğe sürükledi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken başkent Port-au-Prince'in yüzde 85'ini çeteler kontrol ediyor.

BM yetkililerinin bile kaçtığı ülke: "Böyle kriz görülmedi" - 7
DAHA FAZLA GÖSTER