BM'den temmuz ayı uyarısı: "Gazze'de 1 milyon insan açlıktan ölecek"
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de nüfusun yarısının, yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.
G7 ÜLKELERİNE ÇAĞRI
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, G7 ülkelerine çağrıda bulunmak için bir yazılı açıklama yaptı.
G7 ülkelerinin temsilcilerinin yarın İtalya'da bir araya geleceğini anımsatan Griffiths, Sudan, Gazze ve farklı yerlerde ihtilafların kontrolden çıktığını belirtti.