BM'den temmuz ayı uyarısı: "Gazze'de 1 milyon insan açlıktan ölecek"

"KITLIK ENGELLENEBİLİR BİR FELAKET"

Griffiths, savaşın milyonlarca kişiyi açlığın eşiğine ittiğini belirterek, insanların açlıktan ölmeye başladığının altını çizdi.

"21. yüzyılda kıtlık engellenebilir bir felaket" diyen Griffiths, G7 ülkelerine kıtlığı engellemek için nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı.

Griffiths, harekete geçmek için kıtlığın resmi olarak ilan edilmesini beklemenin yüz binlerce insanın ölümüne yol açacağını ve bunun ahlaki olarak da kabul edilemez olduğunu ifade etti.