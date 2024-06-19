BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı
İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu İsrail'in, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını söyledi.
İsrail ordusu, Suudi Mahallesi'nde onlarca evi bombaladı. Topçu birlikleri de salı sabahından bu yana mahalleyi bombalamaya devam ediyor.
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Ebu Safiye ailesine ait evi bombalaması bölgede yangına, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu.