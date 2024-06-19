BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı

İsrail'in Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin tüm kentlerini hedef alan yoğun saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu İsrail'in, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını söyledi.

BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 1

İsrail ordusu, Suudi Mahallesi'nde onlarca evi bombaladı. Topçu birlikleri de salı sabahından bu yana mahalleyi bombalamaya devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Ebu Safiye ailesine ait evi bombalaması bölgede yangına, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu.

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BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 2

İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın son gününde de Gazze'nin tüm kentlerine yoğun saldırılarını sürdürdü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde sığınmacı kampını hedef alan saldırıda 5 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 3

Suudi Mahallesi'nde ise İsrail ordusunun hava saldırısında onlarca ev yıkıldı. Tel es-Sultan Mahallesi'ne de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlenirken, Gazze kentinde ise Zeytun Mahallesi'nde saldırılar nedeniyle bazı evler yıkılırken, bazı yapılarda yangın çıktı.

BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 4

Gazze'nin tüm kentlerini hedef alan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 5

ON BİNLERCE SAKAT ÇOCUK

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını söyledi.

BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 6

Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında komisyonun raporuna ilişkin düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuşma yaptı.

BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 7

"İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı" ifadesini kullanan Pillay, binlerce çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirdi.

Navi Pillay, İsrail'in saldırılarının, hastaneler, okullar ve temel hizmetler dahil çocukların refahı için gerekli olan altyapıyı da ciddi anlamda etkilediğini belirtti.

BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı - 8

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 372 kişi hayatını kaybetti, 85 bin 452 kişi yaralandı.

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