BM: Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı

Suudi Mahallesi'nde ise İsrail ordusunun hava saldırısında onlarca ev yıkıldı. Tel es-Sultan Mahallesi'ne de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine de savaş uçakları ve topçu atışıyla saldırılar düzenlenirken, Gazze kentinde ise Zeytun Mahallesi'nde saldırılar nedeniyle bazı evler yıkılırken, bazı yapılarda yangın çıktı.