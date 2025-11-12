Bob Ross’un tabloları açık artırmada 600 bin dolara satıldı
12.11.2025 11:26
AP
Sanatçı Bob Ross’un üç tablosu, kamu televizyon kanallarına destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmada toplam 600 bin doların üzerinde alıcı buldu.
Efsane televizyon ressamı Bob Ross’un üç eseri, kamu televizyon kanallarına yardım amacıyla düzenlenen açık artırmada toplam 600 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı.
Los Angeles’taki Bonhams müzayede evinde düzenlenen etkinlikte, Ross’un 1993’te “The Joy of Painting” adlı programında yaptığı “Winter’s Peace” adlı tablo, bir alıcıya 318 bin dolara satıldı.
Aynı açık artırmada, 1993 tarihli “Vadideki Ev” adlı tablo 229 bin 100 dolar, “Uçurum Kenarı” ise 114 bin 800 dolara alıcı buldu. Böylece üç tablo, önceden tahmin edilen 50 bin dolarlık değerin çok üzerine çıktı.
Alıcıların kimlikleri açıklanmazken, elde edilen gelirlerin tamamının American Public Television’dan içerik kullanan kamu televizyon istasyonlarına bağışlanacağı belirtildi. Ross’un üç tablosu daha 27 Ocak’ta Massachusetts’te, ardından New York ve Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.
BOB ROSS KİMDİR?
Ross, 1980’li ve 90’lı yıllarda yayınlanan “Resim Yapmanın Sevinci (The Joy of Painting)” adlı televizyon programındaki sakin tavırları, kabarık saçları ve pozitif söylemleriyle tanınıyordu. 11 yıl boyunca programın yapımında yer alan sanatçı, 1995 yılında 52 yaşında hayatını kaybetti.
Küçük fırça darbeleriyle doğayı resmeden Ross, hataları “mutlu kazalar” olarak tanımlayarak izleyicilere cesaret vermesiyle hafızalara kazınmıştı. Ölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen, özellikle COVID-19 karantinaları döneminde programları yeniden büyük ilgi gördü.