Bob Ross’un tabloları açık artırmada 600 bin dolara satıldı

Aynı açık artırmada, 1993 tarihli “Vadideki Ev” adlı tablo 229 bin 100 dolar, “Uçurum Kenarı” ise 114 bin 800 dolara alıcı buldu. Böylece üç tablo, önceden tahmin edilen 50 bin dolarlık değerin çok üzerine çıktı.

Alıcıların kimlikleri açıklanmazken, elde edilen gelirlerin tamamının American Public Television’dan içerik kullanan kamu televizyon istasyonlarına bağışlanacağı belirtildi. Ross’un üç tablosu daha 27 Ocak’ta Massachusetts’te, ardından New York ve Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.