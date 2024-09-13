Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde

HAVACILIK DÜNYASINI KARIŞTIRAN GREV

Grevin süresi belli değil. Uzun bir grev sadece Boeing'in mali durumunu değil, aynı zamanda uçak üreticisinin jetlerine bağımlı havayollarını ve uçakları için parça ve bileşen üreten tedarikçileri de etkileyecek.