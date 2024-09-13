Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde
ABD merkezli havacılık devi Boeing'in fabrikalarında 16 yıl aradan sonra ilk kez işçiler işi bırakıyor. Seattle ve Portland'da 30 bini aşkın işçi, sendika ile Boeing arasında varılan anlaşma için ret oyu kullandı. İşçilerin yüzde 95'i anlaşmaya onay vermezken, yüzde 96'sı ise greve destek çıktı. Grevin güvenlik ve kalite kontrol sorunları nedeniyle zor günler geçiren Boeing için "büyük bir darbe" olacağı öne sürülüyor. Boeing işçilerinin 2008'deki son grevi, fabrikaları 52 gün boyunca kapatmış ve şirketin günlük geliri yaklaşık 100 milyon dolar azalmıştı.
SON GREV 2008 YILINDAYDI
ABD'li havacılık devi Boeing'in fabrika işçileri, yüzde 96'lık bir oy birliği ile işi bırakma kararı aldı.
İşçilerin 2008'den bu yana ilk grevi, bugün başlıyor.
Bu grev, ağustos ayında yeni CEO Kelly Ortberg'in göreve getirilmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşmiş olacak.