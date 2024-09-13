Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde

ABD merkezli havacılık devi Boeing'in fabrikalarında 16 yıl aradan sonra ilk kez işçiler işi bırakıyor. Seattle ve Portland'da 30 bini aşkın işçi, sendika ile Boeing arasında varılan anlaşma için ret oyu kullandı. İşçilerin yüzde 95'i anlaşmaya onay vermezken, yüzde 96'sı ise greve destek çıktı. Grevin güvenlik ve kalite kontrol sorunları nedeniyle zor günler geçiren Boeing için "büyük bir darbe" olacağı öne sürülüyor. Boeing işçilerinin 2008'deki son grevi, fabrikaları 52 gün boyunca kapatmış ve şirketin günlük geliri yaklaşık 100 milyon dolar azalmıştı.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 1

SON GREV 2008 YILINDAYDI

ABD'li havacılık devi Boeing'in fabrika işçileri, yüzde 96'lık bir oy birliği ile işi bırakma kararı aldı.

İşçilerin 2008'den bu yana ilk grevi, bugün başlıyor.

Bu grev, ağustos ayında yeni CEO Kelly Ortberg'in göreve getirilmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşmiş olacak.

DÜNYA HABERLERİ

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 2

İŞÇİLER ŞİRKETE ÖFKELİ

Boeing'in 737 MAX ve Seattle ile Portland bölgelerindeki diğer jetlerini üreten yaklaşık 30 bin işçi, 16 yıl aradan sonra tam kapsamlı bir grev için oy kullandı.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği (IAM) üyelerinin yüzde 96'sı greve evet oyu verirken, yüzde 94,6'sı şirketle anlaşmayı reddetti.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 3

Boeing'in en büyük sendikası IAM'in müzakerelerine başkanlık eden Jon Holden, oylama sonucunu açıklamadan önce, "Bu saygı meselesi, geçmişle yüzleşme meselesi ve geleceğimiz için mücadele meselesi" dedi.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 4

YÜZDE 40 ZAM TALEP EDİYORLAR

Anlaşma, yüzde 25 oranında genel ücret artışı, 3 bin dolarlık imza primi ve sözleşmenin dört yıl içinde başlatılması koşuluyla Boeing'in bir sonraki ticari jetinin Seattle bölgesinde inşa edilmesi sözünü içeriyordu.

Birçok işçi öfkeyle tepki göstererek, başlangıçta talep edilen yüzde 40'lık maaş artışını savundu ve yıllık ikramiyelerinin kaybından yakındı.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 5

HAFTA BOYUNCA SÜREN PROTESTOLAR

Boeing'in Seattle bölgesindeki MAX, 777 ve 767 uçaklarının montajını yapan Boeing fabrikalarında işçiler tüm hafta boyunca protesto düzenledi.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 6

BOEING DEĞER KAYBEDİYOR

Boeing hisseleri, oylama sonuçlarının açıklanmasından önce perşembe günü yüzde 0,9 artışla kapandı ancak güvenlik, üretim ve 60 milyar dolarlık borç yüküyle ilgili endişeler nedeniyle bu yıl yüzde 36 düştü.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 7

HAVACILIK DÜNYASINI KARIŞTIRAN GREV

Grevin süresi belli değil. Uzun bir grev sadece Boeing'in mali durumunu değil, aynı zamanda uçak üreticisinin jetlerine bağımlı havayollarını ve uçakları için parça ve bileşen üreten tedarikçileri de etkileyecek.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 8

GREVİN FATURASI

Hesaplamalara göre 50 günlük bir grev Boeing'e tahmini olarak 3 ila 3,5 milyar dolar arasında bir nakit akışına mal olabilir.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 9

GÜNDE 100 MİLYON KAYBETTİ

Boeing işçilerinin 2008'deki son grevi, fabrikaları 52 gün boyunca kapatmış ve şirketin günlük geliri yaklaşık 100 milyon dolar azalmıştı.

Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - 10
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