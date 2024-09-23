Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler"

Halihazırda pek çok kalite kontrol skandalıyla boğuşan havacılık devi Boeing, yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planlıyor. Çoklu taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere çeşitli bombalar ve mühimmatlar taşıyabililmesi planlanan savaş uçağı uzmanları endişelendiriyor. Binlerce üretilmesi planlanan uçaklardan her birinin ABD hükümeti için 30 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 1

YAPAY ZEKAYLA YÖNETİLEN UÇAK

Bu yıl uzayda iki NASA astronotununun mahsur kalmasına neden havacılık devi Boeing, şimdi de yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planlıyor.

"MQ-28 Ghost Bats" olarak adlandırılan mürettebatsız katil uçakların yalnızca ABD ordusu için binlerce üretilmesi planlanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 2

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

DailyMail.com'a konuşan analistler, şirketin planlarının kamu güvenliği ve ulusal güvenlik konusunda endişelere yol açtığını söylüyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Steven Feldstein, "Boeing'in geçmiş performansı, bu tür şeyleri uygulamak için en iyi şirket olduğunu göstermiyor." dedi.

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 3

Boeing'in Ghost Bats uçağı, burun kısmında değiştirilebilir yükler için depolama kapasitesine sahip olacak.

Uçak, çoklu taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere çeşitli bombalar ve mühimmatlar taşıyabilecek.

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 4

Şu anda Ghost Bat'ın üç prototipi Avustralya'da Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri için üretildi ve uçuş testlerinden geçirildi.

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 5

BİRDEN FAZLA SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYACAK

Uçağın bomba bölmesi, varsayımsal olarak, Nagazaki'ye atılan 21 kilotonluk atom bombasından yedi kat daha güçlü, birden fazla W80 tipi savaş başlığını rahatlıkla taşıyabilir.

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 6

BAĞIMSIZ UÇUŞ İÇİN YAPAY ZEKA

Ghost Bat'in hem Avustralya'da hem de ABD'de bulunan mevcut çalışan prototipleri 11 metre uzunluğunda, 3 bin 600 kilometreden fazla uçabiliyor ve halihazırda "bağımsız uçmak için yapay zekayı kullanma" yeteneğine sahip.

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 7

BOEING BU YÜKÜ KALDIRABİLECEK Mİ?

Uçakların her birinin ABD hükümeti için 30 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Halihazırda pek çok kalite kontrol skandalı ve davalarla boğuşan Beoing'in bu denli hassas bir iş için uygun olup olmadığı ise tartışılan konular arasında.

Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler" - 8
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