Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler"

BOEING BU YÜKÜ KALDIRABİLECEK Mİ?

Uçakların her birinin ABD hükümeti için 30 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Halihazırda pek çok kalite kontrol skandalı ve davalarla boğuşan Beoing'in bu denli hassas bir iş için uygun olup olmadığı ise tartışılan konular arasında.