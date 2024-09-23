Boeing'den ABD ordusu planı: "Yapay zeka kontrollü katil jetler"
Halihazırda pek çok kalite kontrol skandalıyla boğuşan havacılık devi Boeing, yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planlıyor. Çoklu taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere çeşitli bombalar ve mühimmatlar taşıyabililmesi planlanan savaş uçağı uzmanları endişelendiriyor. Binlerce üretilmesi planlanan uçaklardan her birinin ABD hükümeti için 30 milyon dolara mal olması bekleniyor.
YAPAY ZEKAYLA YÖNETİLEN UÇAK
Bu yıl uzayda iki NASA astronotununun mahsur kalmasına neden havacılık devi Boeing, şimdi de yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planlıyor.
"MQ-28 Ghost Bats" olarak adlandırılan mürettebatsız katil uçakların yalnızca ABD ordusu için binlerce üretilmesi planlanıyor.