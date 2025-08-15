Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 1 gün sonra öldü

Reynolds, muayene sırasında yiyecek ve içecek tüketemediğini, boğazında daralma hissettiğini ve kendi tükürüğünü bile yutamadığını anlattı. Buna rağmen kendisine sadece bademcik iltihabı teşhisi konularak oral antibiyotik reçetesi yazıldı.

İlaçlarını aldıktan sonra eve dönen Reynolds, kısa bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopside, Michael’ın nefes borusunu kapatan şişlik nedeniyle oksijensiz kaldığı ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ölüm nedeni “üst solunum yolu tıkanıklığı ve epiglotit (nefes borusunu kapatan kıkırdağın iltihaplanması) kaynaklı hipoksik kalp durması” olarak açıklandı.





