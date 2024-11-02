Bolivya'da barikatlar: Askeri kışlayı basan Morales destekçileri, 20 askeri rehin aldı
Latin Amerika ülkesi Bolivya, şiddetli protestolarla sarsılıyor. Eski devlet başkanı ve ilk yerli lider Evo Morales'in destekçileri, askeri kışlayı basarak 20 askeri rehin aldı. Protestolarda 19 polis ve bir gazeteci öldü. Morales, hükümet müzakere masasına oturana kadar açlık grevine devam edeceğini açıkladı. Bolivyalılar, Devlet Başkanı Luis Arce'nin barikatları kaldırmak için yaptığı uyarıların, orduyu sahaya sürme tehdidi olduğunu söylüyor.
Askeri kaynaklar, Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçilerinin Chapare eyaletinin merkezindeki bir kışlayı basarak yaklaşık 20 askeri rehin aldıklarını açıkladı.
Morales, ülkenin ilk yerli lideriydi ve 2006'dan 2019'a kadar görevdeydi.
Hilelerin damga vurduğu seçimlerin ardından şaibe altında istifa etti.