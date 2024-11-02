Bolivya'da barikatlar: Askeri kışlayı basan Morales destekçileri, 20 askeri rehin aldı

"ORDUYU KULLANMA" TEHDİDİ

Çarşamba günü Arce, barikatlara “derhal” son verilmesini talep etti ve protestocuların buna uymaması halinde hükümetin “Bolivya halkının çıkarlarını korumak için anayasal yetkilerini kullanacağını” söyledi.

Bu uyarı bazı Bolivyalılar tarafından, yaygın gıda ve yakıt sıkıntısına neden olan ve temel malların fiyatlarının hızla yükselmesine yol açan ablukayı sona erdirmek için orduyu kullanma tehdidi olarak yorumlandı.

Cochabamba yakınlarındaki bir köprüyü kapatan grupta yer alan 45 yaşındaki tarım uzmanı Carlos Flores, “Eğer orduyu gönderirse savaşmaya hazırız” dedi.