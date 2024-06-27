Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı

Arce ise yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet binasından halka seslendi.

Arce, "Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız" dedi.

Demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, "Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" diye konuştu.