Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Zuniga önderliğindeki ordu güçleri La Paz'da hükümet binasını kuşattı. Askerlerin baskınının ardından Devlet Başkanı Luis Arce, halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı. Arce, "Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir" dedi. Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü. Darbeci general Zuniga ise tutuklandı.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 1

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Juan Jose Zuniga liderliğindeki ordu güçleri, La Paz'da hükümet binasını sardı.

Çok sayıda güvenlik gücüne karşı Bolivya halkı da sokağa çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 2

DEVLET BAŞKANI ARCE'DEN ORDUYA "GERİ ÇEKİLME" ÇAĞRISI

Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan demokrasiye saygı göstermesini istedi.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 3

ARCE, HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı.

Bolivya İşçi Merkezi de canlı yayında yaptığı açıklama ile darbe gişirimine karşı süresiz genel grev ilan etti ve demokrasi vurgusu yaptı.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 4

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" diye konuştu.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 5

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal meyda hesabıdan yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu.

Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 6

Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 7

Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi. 

Görüntülerde ayrıca askeri zırhlı aracın başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülüyor.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediliyor.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 8

YENİ ATANAN ORDU KOMUTANININ EMRİ ÜZERİNE ASKERLER GERİ ÇEKİLDİ

Arce daha sonra ordunun başına yeni komutan atadı.

Askeri kalkışmayı kınayan komutan Sanchez, "Cadde ve meydanlardaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum" dedi.

Sanchez, "büyük" bir sorumluluk aldıklarını vurgulayarak, "Böyle bir göreve layık görülmekten onur duyuyorum. Bize güvendikleri için Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Cadde ve meydanlarda hiç kimsenin arzu etmeyeceği görüntülerle karşı karşıyayız. Ordunun yeni komutanı olarak, demokrasi dışı eylemlere izin vermeyeceğimizi bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 9

Daha sonra yapılan açıklamalarda, darbe baskına katılan askerlerin hükümet binasından çekildiği açıklandı.

Halkın da sokağa dökülmesiyle darbe girişiminin püskürtüldüğü belirtilirken, Zuniga'nın canlı yayında gözaltına alındığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 10

Darbe girişminin başarısız olmasının ardından ordu komutanı Zuniga tutuklandı.

Bolivya basınında çıkan haberde, Zuniga'nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındığı, ardından polis aracıyla savcılığa götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan başsavcılık, darbe girişimi iddiaları ve yaşanan olaylara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 11

Arce ise yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet binasından halka seslendi.

Arce, "Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız" dedi.

Demokrasiye gösterilen duyarlılık nedeniyle halka teşekkür ederek, "Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" diye konuştu.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 12

Devlet Başkanı Arce, şunları ekledi: "Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler."

Daha sonra sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 13

Darbe girişiminin liderliğini üstlenen Zuniga'nın, ülkede 2025'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimine ilişkin eski Devlet Başkanı Evo Morales'in adaylığına karşı çıktığı ve rahatsızlığını hükümete ilettiği, basında çıkan haberlerde yer aldı.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 14

Zuniga'nın başını çektiği askerlerin hükümet sarayını ele geçirerek yeni bir bakanlar kurulu oluşturmaya çalıştığı belirtilen haberlerde, Morales'i "açık" şekilde tehdid eden Zuniga'nın, "Onun anayasayı çiğnemesine ve halkın verdiği yetkiye itaatsizlik etmesine izin vermeyeceğiz. Silahlı kuvvetler, vatanın silahlı kanadıdır. Bu vatanı onlardan geri alacağız. Ülkemiz, bu şekilde daha fazla devam edemez" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 15
Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 16
Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 17
Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 18
Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 19
Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 20
Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı - 21
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