Bolivya'da darbe girişimi: Halk meydanlara döküldü, ordu komutanı tutuklandı
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Zuniga önderliğindeki ordu güçleri La Paz'da hükümet binasını kuşattı. Askerlerin baskınının ardından Devlet Başkanı Luis Arce, halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı. Arce, "Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir" dedi. Arce tarafından atanan yeni ordu komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri döndü. Darbeci general Zuniga ise tutuklandı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Juan Jose Zuniga liderliğindeki ordu güçleri, La Paz'da hükümet binasını sardı.
Çok sayıda güvenlik gücüne karşı Bolivya halkı da sokağa çıktı.