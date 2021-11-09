Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı

Bolivya’nın başkenti La Paz bu hafta sonu halk Kafatasları Günü’nü kutladı. Tören kapsamında Bolivyalılar, sevdiklerinin çiçekler, peruklar ve güneş gözlükleriyle süslenmiş kafataslarını ortaya çıkararak dileklerde bulundu.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 09.11.2021 - 12:56

Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 1

’da "Natitas" olarak bilinen kafataslarıyla ilgili renkli gelenek, ölüleri onurlandırarak iyi şans ve koruma getirmeyi amaçlayan eski yerli inançlarına dayanıyor. 

Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 2

Bu kapsamda kemikler Hristiyanlar tarafından kutlanan Azizler Günü’nden bir hafta sonra ortaya çıkarılıyor ve geçit töreni yapılıyor. 

Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 3

KÖKENLERİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Kafatasları Günü'nün köklerinin ise yerli bir halk olan Uru Chipaya topluluğuna dayandığı düşünülüyor. Bu topluluk,  ölümlerinin birinci yıl dönümlerinde sevdiklerinin cesetlerinin gövdesini kafatasından ayırıyor. 

Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 4

And kentindeki bir mezarlıkta, ritüele inanan Melvi Mariscal, "Onlar çok güçlü ruhlar. Töre sayesinde onlardan istediğiniz her şeyi yerine getiriyorlar.İşinizde ve  sağlığınızda size yardımcı oluyorlar. Her zaman sizi koruyorlar” diye konuştu.

Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 5

ÇİÇEKLER, PERUKLAR VE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİYLE SÜSLENDİLER

Bununla birlikte kafatasları, ülkedeki birçok kişinin ruhani enerji için kullandığı mumlar ve koka yapraklarıyla çevriliydi. Ayrıca, rengarenk çiçekler, peruklar, güneş gözlükleri, Andean şapkaları ile süslenmişti. Mezarlıklardaki  insanlar sevdiklerini hatırladı ve gelecek yıl için koruma ve yardım istedi. 

Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 6

"BÜTÜN DİLEKLERİM YERİNE GELİYOR"

Sofia Irusta adlı bir kadın,   kahverengi bir peruk ve çiçeklerden bir taç bulunan kafatasını göstererek, "Hasta olduğumuzda, ailedeki ölmüş insanlara bunu söylüyorum. Onlardan bizi iyileştirmelerini istiyorum. Ardından dileğim yerine geliyor. Kafatasları Günü’nün en sevdiğim yanı bu” dedi.

Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 7
Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 8
Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 9
Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 10
Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı - 11

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