Bolivya’da Kafatasları Günü kutlandı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 09.11.2021 - 12:56
Bolivya’da "Natitas" olarak bilinen kafataslarıyla ilgili renkli gelenek, ölüleri onurlandırarak iyi şans ve koruma getirmeyi amaçlayan eski yerli inançlarına dayanıyor.
Bu kapsamda kemikler Hristiyanlar tarafından kutlanan Azizler Günü’nden bir hafta sonra ortaya çıkarılıyor ve geçit töreni yapılıyor.
Kafatasları Günü'nün köklerinin ise yerli bir halk olan Uru Chipaya topluluğuna dayandığı düşünülüyor. Bu topluluk, ölümlerinin birinci yıl dönümlerinde sevdiklerinin cesetlerinin gövdesini kafatasından ayırıyor.
And kentindeki bir mezarlıkta, ritüele inanan Melvi Mariscal, "Onlar çok güçlü ruhlar. Töre sayesinde onlardan istediğiniz her şeyi yerine getiriyorlar.İşinizde ve sağlığınızda size yardımcı oluyorlar. Her zaman sizi koruyorlar” diye konuştu.
Bununla birlikte kafatasları, ülkedeki birçok kişinin ruhani enerji için kullandığı mumlar ve koka yapraklarıyla çevriliydi. Ayrıca, rengarenk çiçekler, peruklar, güneş gözlükleri, Andean şapkaları ile süslenmişti. Mezarlıklardaki insanlar sevdiklerini hatırladı ve gelecek yıl için koruma ve yardım istedi.
Sofia Irusta adlı bir kadın, kahverengi bir peruk ve çiçeklerden bir taç bulunan kafatasını göstererek, "Hasta olduğumuzda, ailedeki ölmüş insanlara bunu söylüyorum. Onlardan bizi iyileştirmelerini istiyorum. Ardından dileğim yerine geliyor. Kafatasları Günü’nün en sevdiğim yanı bu” dedi.