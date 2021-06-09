Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi

MORELES'İN SEÇİMLERİ HİLELİ BİR ŞEKİLDE KAZANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

2019'da eski devlet başkanı Evo Morales'in dördüncü dönem için yarıştığı seçimleri hileli bir şekilde kazandığı iddiaları ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Gösteriler sırasında en az 33 kişi hayatını kaybetti.