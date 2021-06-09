Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi

Bolivya'nın eski devlet başkanı Jeanine Anez döneminde görevli olan yetkililerin yakın zamanda tutuklanmasıyla ilgili çıkan tartışma sırasında Meclis’te tansiyon yükseldi. Bazı konuşmacılar, Anez yönetiminin seçimlerdeki usulsüzlüğün ardından yasal bir geçiş hükümeti olduğunu söylerken diğerleri ise eski başkan Evo Morales'i devirmek için yapılan bir darbe olduğunu savundu.

Reuters - NTV Haber 09.06.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:31

Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi - 1

Bolivya kongresinde eski yetkililerin tutuklanmasına yönelik tartışma sırasında tansiyon yükseldi. Muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı. Tartışma üzerine iktidar partisi ile muhalafet partisi milletvekilleri birbirine girdi. Bazı milletvekilleri kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

VİDEO: MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi - 2

MORELES'İN SEÇİMLERİ HİLELİ BİR ŞEKİLDE KAZANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

2019'da eski devlet başkanı Evo Morales'in dördüncü dönem için yarıştığı seçimleri hileli bir şekilde  kazandığı iddiaları ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Gösteriler sırasında en az 33 kişi hayatını kaybetti. 

Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi - 3

Protestolar sonucu istifa etmeye zorlanan Morales'in ardından Jeanine Anez geçici devlet başkanlığı görevini üstlendi. 

Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi - 4

11 ay süren geçici hükümetin ardından ekim ayında yapılan seçimleri morales'in eski ekonomi bakanı Luis Arce kazandı.

Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi - 5

Morales'in partisi seçimde iktidarı geri aldıktan sonra, Anez ve bazı yetkililer Morales'i devirmekle bağlantılı suçlamalardan tutuklandı.

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