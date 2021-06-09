Bolivya’da milletvekilleri yumruk yumruğa: İktidar ve muhalefet birbirine girdi

Reuters - NTV Haber 09.06.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:31
Bolivya kongresinde eski yetkililerin tutuklanmasına yönelik tartışma sırasında tansiyon yükseldi. Muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı. Tartışma üzerine iktidar partisi ile muhalafet partisi milletvekilleri birbirine girdi. Bazı milletvekilleri kavga edenleri ayırmaya çalıştı.
2019'da eski devlet başkanı Evo Morales'in dördüncü dönem için yarıştığı seçimleri hileli bir şekilde kazandığı iddiaları ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Gösteriler sırasında en az 33 kişi hayatını kaybetti.
Protestolar sonucu istifa etmeye zorlanan Morales'in ardından Jeanine Anez geçici devlet başkanlığı görevini üstlendi.
11 ay süren geçici hükümetin ardından ekim ayında yapılan seçimleri morales'in eski ekonomi bakanı Luis Arce kazandı.
Morales'in partisi seçimde iktidarı geri aldıktan sonra, Anez ve bazı yetkililer Morales'i devirmekle bağlantılı suçlamalardan tutuklandı.