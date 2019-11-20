Bolivya’da ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi

İnsan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Defensoria del Pueblo’nun başkent temsilcilerinden Nadia Cruz, başkent La Paz’a doğal gaz ve akaryakıt taşıyan tankerlerin ikmal yapabilmesi için polis ve asker tarafından gerçekleştirilen söz konusu operasyonda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu.