Bolivya'da protestolar sürüyor: 39 yaralı

Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS), Morales'in başvurusu ile sonuçları denetlemesini dahi kabul etmeyen ve seçimlerin iptali ya da ikinci tura götürülmesi için ısrar eden muhalifler, başkent La Paz'ın yanı sıra Santa Cruz ve Cochabamba gibi büyük kentlerde de gösterilerini sürdürüyor.