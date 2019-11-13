Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 7'ye çıktı

Başsavcılık ölümlerin sorumlularının yakalanıp yargı önüne çıkarılacağını vurguladı. Bu arada güvenlik güçleri, krizin ilk günlerinden itibaren muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına ve Morales destekçilerinin gösterilerine sahne olan, bazen de taraflar arasında çatışmaların meydana geldiği Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde yeniden kontrolü sağlamak için operasyon başlattı.



