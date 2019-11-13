Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 9'a çıktı

Bolivya Başsavcılığı, başkent La Paz'ın yanı sıra birçok kent ve bölgede muhalifler ile Morales destekçileri arasındaki arbede ve çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, muhaliflerin güçlü olduğu Santa Cruz vilayetine bağlı Montero ve Yapacani kentlerinde devam eden olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece, 400'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.