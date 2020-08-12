Bolsonaro artan Amazon yangınlarını yalanladı

Brezilya lideri Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki yangın artışının gerçek olmadığını savundu. Bolsonaro artış açıklamalarını "yalan" olarak nitelendirdi. Brezilya resmi kurumlarının rakamlarına göre Amazon'da Ağustos'un ilk 10 gününde 10 bin yangın tespit edildi.

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ntv.com.tr 12.08.2020 - 08:14

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gerçekleri gözardı etmeye devam ediyor.

Güney Amerikalı liderlere konuşma yapan Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki yangınlardaki artışları yalanladı.

Geçen yıl da yangınlardaki artışı yalanlayan Bolsonaro uluslararası camiadan tepki çekmişti.

Brezilya hükümetinin uzay verilerine göre Ağustos ayının ilk 10 gününde 10 binden fazla yangın tespit edildi. Bu sayı yangınların geçen yıla göre yüzde 17 artığına işaret ediyor.

Bolsonaro, yabancı temsilcilere inanmıyorlarsa ormanların üstünde uçsunlar tavsiyesinde bulunarak, "Bir tane bile yangın göremeyecekler" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı'na göre Amazon ormanlarının halen yokolmamasının ülkedeki ormanları koruma çabasının bir başarısı olduğunu söyledi.

Öte yandan 2020 yılında Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre Amazon ormanları 50 yıla kalmadan koca bir çayıra dönebilir.

Amazon ormanları 5 milyon 500 bin kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Yani Amazon yağmur ormanları toplamda Türkiye'nin yedi katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

COVİD-19'U "KÜÇÜK BİR GRİP" OLARAK NİTELEMİŞTİ Bolsonaro, şubat ayının sonlarında virüsün ülkesinde yayılmaya başlamasından bu yana, salgını küçük gören açıklamaları ve hareketleriyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Mart ayının sonlarında katıldığı bir programda Bolsonaro, Covid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve virüsün kendisine bulaşması durumunda endişe etmeyeceğini, sporcu geçmişi sayesinde hiçbir şey hissetmeyeceğini iddia etmişti.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, birçok kez destekçilerinin düzenlediği gösterilere katılmış, bazılarında maske kullanmamış ve ülkede sosyal mesafe, karantina gibi önlemler uygulayan eyalet valilerini eleştirmişti.

Salgından dünyada en çok etkilenen Brezilya'da Covid-19'un yayılmasına karşı alınacak önlemler nedeniyle Bolsonaro ile anlaşamayan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta görevden alınmış, onun yerine gelen Nelson Teich ise bir aydan kısa bir sürede istifa etmişti.

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