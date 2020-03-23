Bolsonaro: Corona virüs krizi medyanın bir oyunu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) dünya çapında milyarlarca insana eve kapattı. 350 binden fazla insan hasta ve 15 bin insan yaşamını yitirdi. Ancak Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro tıpkı bir zamanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı gibi virüsü hafife alıyor. Aşırı sağcı lider Bolsonaro corona virüs krizini medyanın bir oyunu olarak nitelendirerek, "Hafif bir gripten başka bir şey değil" dedi.

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ntv.com.tr 23.03.2020 - 17:14

Corona virüsün Latin Amerika'yı fazla etkilemediğini iddia eden Bolsonaro siyasi rakipleri suçladı. Medyanın bilinçli bir şekilde halkı paniğe sevk ettiğini ileri süren aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, "İnsanlar yakın bir zamanda medya tarafından aldatıldıklarını ve bazı siyasilerin manipülasyonuna maruz kaldırlarını görecekler" dedi.

"Aşırı güvenlik önlemleri almaya gerek yok" diyen Bolsonaro corona virüsü "hafif bir grip" olarak nitelendirdi.

Siyasi rakiplerini suçlayan Jair Bolsonaro, "Devlet Başkanı'na karşı aptal, yıkıcı ve arsızca bir kampanya yürütülüyor. Amaç beni iktidardan düşürmek" dedi.

Corona virüs şu ana kadar Latin Amerika'da fazla can almadı. Ancak Latin Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin sokağa çıkma yasağı ilan etti. Brezilya'da ise şu ana kadar 1500'den fazla corona virüs vakası görülürken, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da milyonlarca kişi ise, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etmişti.

Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da milyonlarca Brezilyalı, ellerinde tencere ve tavalarla balkonlara ve camlara çıktı, ışıkları yakıp söndürerek Bolsonaro'nun istifasını istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gittiği ekipte 14 kişide Covid-19 tespit edilmesine rağmen Bolsonaro'ya iki kez yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıklamıştı.

BREZİLYA'DA MECLİS "FELAKET DURUMU" İLAN ETTİ Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle "felaket durumu" ilan edildi. Brezilya Kongresi'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi'nde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan kararname, ülkede kamu harcamalarının artırılmasına ve yıllık belirlenen bütçe açığının aşılmasına müsaade ediyor.

Kararnamenin uygulanması amacıyla, virüsün yayılmasına karşı alınacak tedbirlerin bütçesinin denetlenmesi için 6 senatör ve 6 milletvekilinden oluşan bir komite oluşturulacak.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 1500 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.



















