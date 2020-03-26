Bolsonaro corona virüsü yine 'basit bir gribe' benzetti

Corona virüse karşı önlemlere itiraz eden Brezilya lideri Bolsonaro Covid-19'u yine basit bir grip olarak nitelendirdi. Bolsonaro medya kuruluşlarını ise korku yaymakla suçladı. Ülkede şimdiye kadar 2 bin 274 vaka tespit edilirken 47 kişi de hayatını kaybetti. Jair Bolsonaro daha önce corona virüs tehlikesini medyanın bir oyunu olarak yorumlamıştı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 14:12

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, corona virüs tedbirlerine dahil edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, "Spor geçmişim göz önüne alındığında eğer virüse yakalanırsam endişelenmeme gerek yok. Hiçbir şey hissetmem, yüksek ihtimalle grip gibi olur" dedi.

Okulları ve marketleri kapatmanın anlamsız olduğunu dile getiren Bolsonaro, "Salgın 60 yaş ve üzeri insanları daha çok etkiliyor, okulları kapatmak için hiçbir neden yok." dedi.

Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını “korku yaymakla” suçladı.

Yeni tip corona virüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Brezilya'da dün binlerce kişi, Bolsonaro’nun corona virüsü hafife alan açıklamalarına tepki gösterdi. Evlerinin balkonlarına çıkan birlerce kişi, gerekli önlemleri almamakla suçladığı Bolsonora’yı tencere tava çalarak protesto etti. 

Brezilya’da, Covid-19 nedeniyle 47 kişi öldü, 2 bin 274 vaka tespit edildi.

ETRAFINDAKİLER CORONAYA YAKALANDI

Brezilyalı liderle ABD'ye seyahat eden 22 resmi görevlide corona virüs tespit edilmişti. 

Bolsonaro iki kere corona virüs testi yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi ancak sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı reddetti. 

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER