Bolsonaro'nun 5 bin ölüme cevabı: N'olmuş yani

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro corona virüste vatandaşlarının hayatını hiçe saymaya devam ediyor. Önlemlere tepki gösteren Bolsonaro ülkede can kaybının beş bini aşmasına "N'olmuş yani" ifadeleriyle yorumladı.

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ntv.com.tr 30.04.2020 - 15:09

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını tüm dünyada etkisini gösteriyor.

Güney Amerika kıtasında salgından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da corona virüsle mücadele etmek aynı zamanda ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla mücadele etmeyi gerektiyor.

İlk günden beri salgına karşı alınan önlemlere itiraz eden Bolsonaro insanların hayatını hiçe saymaya devam ediyor.

Ülkede salı akşamı can kaybı sayısı rekor artışla beş bini geçti. Ülkede günlük ölüm sayısı 500 bandını aştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro gazetecilerin beş bin ölümü hatırlatmasına, "N'olmuş yani. Üzgünüm ama benden ne yapmamı istiyorsunuz" dedi.

Başbakanın bu sözleri ülkede büyük tepki topladı. Bolsonaro'nun oğlu Carlos ise Twitter'da babasının sözlerinin liberaller tarafından çarpıtıldığını söyledi.

Brezilya lideri daha önce corona virüse karşı alınan önlemleri "histeri" olarak tanımlamıştı.

Bolsonaro Covid-19'u "hafif bir grip"e benzetmişti. Brezilya Devlet Başkanı geçen hafta ülkedeki önlemlere karşı düzenlenen protestolara katılmıştı. Bu protestoda Bolsonaro'nun sık sık öksürdüğü gözlemlenmişi.







Ülkede ilk corona virüs vakası 26 Şubat tarihinde görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 80 bine yaklaştı. Toplam ölü sayısı da 5 bin 513 oldu.

Bolsonaro'nun sözlerinin ardından Estado de Minas gazetesi bu manşetle yayımlandı.