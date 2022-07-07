Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.07.2022 - 11:13

Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 1

Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.

Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 2

Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 3

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 4

Trafiğin yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.

Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 5
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 6
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 7
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 8
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 9
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 10
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 11
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 12
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 13
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 14
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 15
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 16
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 17
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 18
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 19
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 20
Bolu Dağı'nda bayram kuyruğu - 21

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