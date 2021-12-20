Boris Johnson inkar etmişti: Tam kapanma döneminde toplantı fotoğrafı ortaya çıktı

O DÖNEM İNGİLTERE'DE SIKI ÖNLEMLER UYGULANIYORDU

Geçen hafta 10 Numara, Johnson'ın akşam 7'de dairesine çekilmeden önce bahçede çalıştığını duyurdu. Ancak, o gün dönemin sağlık bakanı Matt Hancock, 17:00'de bir basın toplantısı düzenleyerek insanları kurallara uymaya ve Mayıs oyunca gruplar halinde sosyalleşmek için güzel havadan yararlanmamaya çağırdı.

O zaman okulların yanı sıra; barlar ve restoranlar da kapalıydı ve sosyal kaynaşma konusunda sıkı kontroller vardı. Daha fazla insanın işyerlerine dönmesine izin verildi. Ancak, Sağlık Bakanlığı, 2 metrelik sosyal mesafeye her zaman uyulması gerektiğini aktardı.