Boris Johnson inkar etmişti: Tam kapanma döneminde toplantı fotoğrafı ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 20.12.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 20.12.2021 - 12:46
The Guardian’ın bildirdiğine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina sırasında Downing Street bahçesinde eşi ve 17'ye kadar personeliyle birlikte şarap içip pizza yerken görüntülendi. Başbakanlık Ofisi (10 Numara) tarafından yapılan açıklamada, fotoğrafın bir çalışma toplantısını gösterdiği belirtildi.
Fotoğraf: The Guardian
Yeni fotoğraf, 15 Mayıs 2020 Cuma günü binanın içinde ve dışında şarap, peynirli ve pizzalı bir sosyal etkinlik olduğunu 10 numaranın geçen hafta inkar etmesinin ardından The Guardian ile paylaşıldı. Johnson'ın sözcüsü ise Downing Street personelinin öğleden sonra ve akşam bahçede çalıştığını söyledi.
Ancak, İngiltere’de sıkı karantina uygulamalarının olduğu bir dönemde çekilen fotoğraf, ülkede Başbakan Johnson’a yönelik eleştirilere yol açtı. Söz konusu karede, Downing Caddesi'ndeki teras ve çimenlikte 19 kişinin gruplar halinde toplandığı, Başbakan da dahil olmak üzere kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
O zamanlar haneler arasındaki sosyal kaynaşma, yalnızca dışarıda ve en az 2 metre mesafede buluşabilen iki kişiyle sınırlıydı. İşyerlerinde yüz yüze toplantıların yalnızca “kesinlikle gerekli ise” yapılması gerektiği belirtilmişti.
İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, fotoğrafı "İngiliz kamuoyunun yüzüne atılan bir tokat" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:
"Başbakan, geri kalanı için koyduğu kurallara hiç saygı duymadığını sürekli olarak bize gösteriyor.Geri kalanımız günde bir kez zar zor yürüyüşe çıkarken, 10 Numara’da akşamın geç saatlerine kadar içki içilip parti yapılıyordu”.
Bununla birlikte, The Guardian ile paylaşılan fotoğrafta, yeni doğan bebeklerini tutar gibi görünen Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, elinde peynir tahtası ve şarapla bir masanın etrafında otururken, memur ve yardımcı olduğuna inanılan iki kişiyle birlikte görülüyor.
Geçen hafta 10 Numara, Johnson'ın akşam 7'de dairesine çekilmeden önce bahçede çalıştığını duyurdu. Ancak, o gün dönemin sağlık bakanı Matt Hancock, 17:00'de bir basın toplantısı düzenleyerek insanları kurallara uymaya ve Mayıs oyunca gruplar halinde sosyalleşmek için güzel havadan yararlanmamaya çağırdı.
O zaman okulların yanı sıra; barlar ve restoranlar da kapalıydı ve sosyal kaynaşma konusunda sıkı kontroller vardı. Daha fazla insanın işyerlerine dönmesine izin verildi. Ancak, Sağlık Bakanlığı, 2 metrelik sosyal mesafeye her zaman uyulması gerektiğini aktardı.
Diğer taraftan, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yalanlamasına rağmen geçen yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) yasakları ihlal edilerek Başbakanlık'ta parti düzenlenmesine ilişkin bir video ortaya çıkmıştı. Muhalefet ve yakınlarını Covid-19 nedeniyle kaybedenler Johnson ve ekibine tepki göstermişti.
ITV tarafından elde edilen videoda, 10 Numara personellerinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görülmüştü.
Ancak, Londra Polis Teşkilatı, geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları sürerken yapılan ve Başbakan Boris Johnson'ın sözcülerinden Allegra Stratton'un istifa etmesine neden olan partiyle ilgili yeterli kanıt olmadığı için soruşturma açılmayacağını duyurdu.