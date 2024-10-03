Boris Johnson'dan Netanyahu iddiası: Dinleme cihazını kim yerleştirdi?

Ziyaretin ardından yapılan rutin arama sırasında banyoda dinleme cihazı tespit edildiğini belirten Johnson, olayın tesadüf olabileceğini veya olmayabileceğini ifade etti.



İngiliz basına göre Johnson, olaya ilişkin İsrail ile herhangi bir iletişime geçilip geçilmediği veya kınama yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vermedi. Ancak o dönemde İsrail’in Beyaz Saray’a da dinleme cihazı yerleştirmekle suçlandığı biliniyor.