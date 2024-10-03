Boris Johnson'dan Netanyahu iddiası: Dinleme cihazını kim yerleştirdi?

İngiltere eski başbakanı Boris Johnson, sıradışı bir iddiada bulundu. Telegraph'ın haberine göre Johnson, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde konutunda görüştüğünü ve bu görüşmenin ardından konutun tuvaletinde dinleme cihazı bulunduğunu söyledi.

Boris Johnson'dan Netanyahu iddiası: Dinleme cihazını kim yerleştirdi? - 1

10 Ekim'de kitabı çıkacak eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sıradışı bir iddiada bulundu.

İngiliz basınından Telegraph, Boris Johnson'ın dışişleri bakanlığı yaptığı 2017 yılından bir haber paylaştı. Haberde İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu, Boris Johnson ile Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi. Haberde, o görüşme sırasında konutun tuvaletini kullanan Netanyahu'nun dinleme cihazı yerleştirdiği iddia edildi.

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Boris Johnson'dan Netanyahu iddiası: Dinleme cihazını kim yerleştirdi? - 2

Ziyaretin ardından yapılan rutin arama sırasında banyoda dinleme cihazı tespit edildiğini belirten Johnson, olayın tesadüf olabileceğini veya olmayabileceğini ifade etti.

İngiliz basına göre Johnson, olaya ilişkin İsrail ile herhangi bir iletişime geçilip geçilmediği veya kınama yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi vermedi. Ancak o dönemde İsrail’in Beyaz Saray’a da dinleme cihazı yerleştirmekle suçlandığı biliniyor.

Boris Johnson'dan Netanyahu iddiası: Dinleme cihazını kim yerleştirdi? - 3

Boris Johnson'ın “Unleashed” isimli anı kitabı, 10 Ekim’de İngiltere’de yayımlanacak.

Kitapta, Johnson’ın siyasi kariyerine dair pek çok çarpıcı detayın yer aldığı belirtiliyor.

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