Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor

ABD'li boşanma avukatı James Sexton, evlilikleri bitiren 8 hatayı açıkladı. Modern dünyada birçok evliliğin boşanmayla sonuçlandığını belirten Sexton, ''Bunun en büyük nedeni, çiftlerin birbirini küçük şeylerle mutlu etmekten vazgeçmesi'' dedi.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 1

New York'un en başarılı boşanma avukatlarından olan James Sexton, ''Evlilikten sonra çiftler birbirlerini şımartmak vazgeçiyor. Sevgililik döneminde yaptıkları küçük jestleri bile birbirlerinden sakınıyorlar. Bu, bazen konfor alanında hissetmekten de kaynaklanıyor ancak tamamen yanlış bir bakış açısı. Küçük mutluluklardan yoksun olmanın, yavaş yavaş evliliklerin sonunu getirdiğini bilmenizi isterim'' ifadelerini kullandı.

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Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 2

Sexton, evliliği bitiren ikinci etkenin ise cinsel birlikteliğin azalması olduğunu söylüyor. Uzman isim, ''Romantik bir ilişkiyi diğer ilişkilerden ayıran şey cinsel ilişkidir. Yakınlığı ihmal eden bir çiftin, arkadaştan farkı yoktur. Eğer eşinizin oda arkadaşınıza dönüşmesini istemiyorsanız, aranızdaki tutkuyu canlı tutmak için gayret edin'' şeklinde konuştu.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 3

Boşanma davasını üstlendiği birçok çiftin, çocuk odaklı evlilikler içerisinde olduğunu söyleyen Sexton, ''Çocuklarınız, sonsuza dek sizinle yaşamayacak. Onlar gittikten sonra elinizde ne kalacak? Eşinizle birbirinize verdikleriniz kalacak. İnanın çocuklarınız da birbirinizi ihmal etmenizi istemez. Mutlu ebeveynler, mutlu çocuklar demek. Çocuklarınızla ilgilenirken, birbirinizi sevmeye devam edebilirsiniz. Bu sanıldığı kadar zor değil'' dedi.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 4

Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte sosyal medya uygulamalarında geçirilen vakit de arttı. James Sexton, sosyal medyanın evlilik dinamiğini derinden sarstığını ve mükemmel görünmek için gösterilen çabanın, çiftleri birbirinden uzaklaştırdığını söyledi.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 5

Evlilikte küçük hayal kırıklıklarının bastırılmaması gerektiğini belirten ABD'li avukat, ''Ufak sorunlar, kocaman uçurumlara dönüşebilir. İncindiğiniz noktaları birbirinizle paylaşın. Aksi takdirde o önemsiz gördüğünüz sorunlar, sizi kontrol edilemez bir noktaya getirebilir'' dedi.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 6

Aldatmanın anlık yapılan bir hata olmaktan çok bir birikim sonucu ortaya çıktığını öne süren Sexton, ''Boşanma davasını yürüttüğüm çoğu evlilikte şunu gördüm ki, çiftler karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını görmezden geliyor. Bu da aldatma gibi geri dönülmez hatalara neden olabiliyor'' ifadelerini kullandı.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 7

Kimlik kaybının da romantik ilişkilerin sonunu getirdiğini belirten uzman isim, ''Evlenmeden önceki hobilerinize vakit ayırmaya devam edin. Eski arkadaşlarınızla bekar günlerinizde olduğu gibi görüşün. Elbette tüm bunları evliliğin sorumluluğunu bilerek yapın. Hayatınızı partnerinize adamayın, birbirinizden ayrı yaşam alanları oluşturun ki, kim olduğunuzu unutmayın'' önerisinde bulundu.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 8

Evlilik sözleşmelerinin de yıkıcı bir faktör olduğunu vurgulayan Sexton, ''Evlilik sözleşmesi, romantik ilişkilere yakışmayan bir girişimdir. Bu, 'henüz aramızda bir sorun yok ama olursa sana güvenmiyorum' anlamı taşır'' dedi.

Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor - 9

Evlilikte ciddi problemler yaşandığında profesyonel bir terapistten yardım almak, ilişkinin daha sağlıklı bir hale gelmesine yardımcı olabilir. Evlilik terapisi, eşlerin daha etkili iletişim kurmasına ve sorunları çözmesine olanak tanır.
Evlilik, iki insanın birlikte bir yaşam kurma çabasıdır ve bu süreç her zaman dikkat, özveri ve çaba gerektirir. Bu temel faktörleri göz önünde bulundurarak, çiftler daha sağlıklı ve uzun süreli bir evlilik sürdürebilirler.

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