Boşanma avukatı açıkladı: Evlilikleri bitiren en büyük hata buymuş: Yavaş yavaş sona götürüyor
ABD'li boşanma avukatı James Sexton, evlilikleri bitiren 8 hatayı açıkladı. Modern dünyada birçok evliliğin boşanmayla sonuçlandığını belirten Sexton, ''Bunun en büyük nedeni, çiftlerin birbirini küçük şeylerle mutlu etmekten vazgeçmesi'' dedi.
New York'un en başarılı boşanma avukatlarından olan James Sexton, ''Evlilikten sonra çiftler birbirlerini şımartmak vazgeçiyor. Sevgililik döneminde yaptıkları küçük jestleri bile birbirlerinden sakınıyorlar. Bu, bazen konfor alanında hissetmekten de kaynaklanıyor ancak tamamen yanlış bir bakış açısı. Küçük mutluluklardan yoksun olmanın, yavaş yavaş evliliklerin sonunu getirdiğini bilmenizi isterim'' ifadelerini kullandı.