Bosna Hersek'te ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si hava kirliliğinden kaynaklanıyor

Bosna Hersek'teki en büyük problemin, organize edilememiş bir toplum olduğunu söyleyen Podic, "Evlerimizde ısınmak için her şeyi yakabiliyoruz. İstediğimiz aracı istediğimiz türden bir yakıtla kullanabiliyoruz. Tüm bunlar hava kirliliğine olumsuz yönde etki ediyor. Bir kontrol sistemimiz maalesef yok" açıklamasını yaptı.