Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi

Bosna Hersek’te en az 21 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi. Resmi verilere göre, beşi Jablanica, dördü de Konjic şehirlerinde olmak üzere kaybolan dokuz kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Slovenya’dan gelen ekipler de destek veriyor.

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 1

Bosna Hersek’te ekim ayının başında etkili olan şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan felaketi yaşanmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 2

Ülke genelinde en az 21 kişi hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi.

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 3

Bosna Hersek dahilindeki Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesi, Sırp Cumhuriyeti (RS) Entitesi ve Brcko Özerk Bölgesi hükümetleri felakette hayatını kaybedenler nedeniyle bugünü yas günü olarak ilan etti.

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 4

Yas kararı, Bosna Hersek hükümetindeki Bosnalı Sırp bakanların devlet düzeyinde alınmasını engellemeleri nedeniyle entite hükümetleri düzeyinde ayrı ayrı alındı.

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 5

Yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi ve ülke genelinde kamuya açık alanlardaki kültür ve eğlence programlarına yasak getirildi.

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 6

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Felaketten etkilenen Hersek Neretva Kantonu tarafından açıklanan resmi verilere göre, beşi Jablanica, dördü de Konjic şehirlerinde olmak üzere kaybolan dokuz kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 7

Arama çalışmalarına Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Slovenya’dan gelen ekipler de destek veriyor.

Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 8
Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 9
Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi - 10
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