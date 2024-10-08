Bosna Hersek’te sel felaketi: Bir günlük yas ilan edildi
Bosna Hersek’te en az 21 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi. Resmi verilere göre, beşi Jablanica, dördü de Konjic şehirlerinde olmak üzere kaybolan dokuz kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Slovenya’dan gelen ekipler de destek veriyor.
Bosna Hersek’te ekim ayının başında etkili olan şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan felaketi yaşanmıştı.