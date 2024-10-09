Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bosna Hersek'in Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo şehirlerini geçtiğimiz hafta vuran sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.