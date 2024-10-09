Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde 4 Ekim'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi, kayıp altı kişi aranıyor. Ülkeyi vuran sel ve heyelanlar sonucu yollar, demiryolları ve köprüler yıkılırken, birçok yerleşim yeri ulaşıma kapanmıştı.

Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi - 1

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bosna Hersek'in Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo şehirlerini geçtiğimiz hafta vuran sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

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Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi - 2

KAYIP ALTI KİŞİ HALA ARANIYOR

Jablanica ve Konjic'in yer aldığı Hersek-Neretva kantonunun yerel hükümeti, selde 19 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kresevo ve Fojnica'nın bulunduğu Merkez Bosna Kantonu ise üç can kaybının yaşandığını belirtti.

Kurtarma ekipleri kayıp durumdaki altı kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi - 3

YENİ YAĞIŞ UYARISI

Sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam edilirken, yeni yağış uyarısı geldi.

Sivil Savunma, şiddetli yağışların beklenmesi üzerine tehlike altındaki Jablanica şehri ve Konjic belediyesindeki sakinlerin derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi - 4

YOLLAR KAPANDI, KÖPRÜLER YIKILD

4 Ekim Cuma günü ülkeyi vuran sel ve heyelanlar sonucu yollar, demiryolları ve köprüler yıkılırken, birçok yerleşim yeri ulaşıma kapanmıştı. Yetkililer hala bazı noktalara erişim sağlamakta zorlanıyor.

Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi - 5

Selden en çok etkilenen Donja Jablanica köyü, yakındaki bir taş ocağından gelen çamur, kaya ve granit molozlarının altında kalmış, evler yıkılırken, araçlar hurdaya dönmüştü.

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