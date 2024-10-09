Bosna Hersek'te sel felaketi: Can kaybı 22'ye yükseldi
Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde 4 Ekim'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi, kayıp altı kişi aranıyor. Ülkeyi vuran sel ve heyelanlar sonucu yollar, demiryolları ve köprüler yıkılırken, birçok yerleşim yeri ulaşıma kapanmıştı.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Bosna Hersek'in Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo şehirlerini geçtiğimiz hafta vuran sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.