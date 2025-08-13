Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor

İtalya’da yaşayan 45 yaşındaki Tamara D’Acunto, sokak satıcısından aldığı sandviçi tükettikten sonra hayatını kaybetti.

Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor - 1

52 yaşındaki müzisyen Luigi Di Sarno da, İtalya’nın Cosenza eyaletindeki bir sokak satıcısından temin ettiği brokolili sandviçi yedikten sonra yaşama veda etmişti.

Sanatçının ölüm nedeni, Clostridium botulinum adlı bakterinin ürettiği toksinlerin neden olduğu botulizm salgını kapsamında değerlendirildi.

Uzmanlar, bu bakterilerin çok az miktarda tüketildiğinde bile ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor - 2

Aynı salgında Di Sarno’nun bazı aile üyeleri de dahil olmak üzere sekiz kişi hastaneye kaldırıldı. Olayların ardından tüm ülkede brokoli içeren ürünler toplatıldı.

Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor - 3

Yetkililer, peş peşe vakalar sonrası ülke genelinde alarm durumuna geçti. Botulizme neden olan Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinlerin, bu zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.

Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor - 4

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği sinir toksininden kaynaklanan, nadir ancak ölümcül olabilen bir hastalıktır. Her yıl dünya genelinde yaklaşık bin vaka görülse de, tedavi edilmediğinde solunum felci ve ölüme yol açabilir.

Semptomlar genellikle maruziyetten 12 ila 72 saat sonra başlar. Belirtiler arasında bulanık görme, peltek konuşma, kas güçsüzlüğü ve yorgunluk yer alır. Erken müdahale ve panzehir tedavisi hayati önem taşır.


Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor - 5

BOTULİZMDEN KORUNMA YOLLARI:

Mirror'da yer alan habere göre, botulizmden korunmak için izlenmesi gereken 7 yol bulunuyor:

  • Düşük asitli gıdalara dikkat edin. Özellikle bitkisel yağlarla hazırlanan ev yapımı ürünleri buzdolabında saklayın ve 4 gün içinde tüketin.
  • Şişmiş veya hasarlı konserve ürünleri tüketmeyin. Görünürde bozulma olmasa bile toksin bulunabilir.
  • Düşük asitli gıdaları basınçlı konserve yöntemiyle saklayın. Sadece yüksek ısıya ulaşan basınçlı konserve yöntemi toksinleri etkisiz hale getirebilir.
  • Domates konserve ederken asit ekleyin. Limon suyu veya sitrik asit ile pH seviyesini düşürün.
  • Yiyecekleri iyice ısıtın. Toksin 85°C'nin üzerinde 5 dakika pişirildiğinde etkisiz hale gelir.
  • Yiyecekleri zamanında soğutun. Bozulabilir gıdaları iki saatten uzun süre (sıcak havalarda bir saat) dışarıda bırakmayın. Buzdolabı sıcaklığınızı 4°C'nin altında tutun.
  • Zehirlenme belirtileri görünmese bile, güvenmediğiniz bir gıdayı asla tatmayın. Şüpheli bir durum varsa, gıdayı çöpe atın.
DAHA FAZLA GÖSTER