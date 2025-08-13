Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor
İtalya’da yaşayan 45 yaşındaki Tamara D’Acunto, sokak satıcısından aldığı sandviçi tükettikten sonra hayatını kaybetti.
52 yaşındaki müzisyen Luigi Di Sarno da, İtalya’nın Cosenza eyaletindeki bir sokak satıcısından temin ettiği brokolili sandviçi yedikten sonra yaşama veda etmişti.
Sanatçının ölüm nedeni, Clostridium botulinum adlı bakterinin ürettiği toksinlerin neden olduğu botulizm salgını kapsamında değerlendirildi.
Uzmanlar, bu bakterilerin çok az miktarda tüketildiğinde bile ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıyor.