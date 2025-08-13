Botulizm salgını bir can daha aldı: Brokoli içeren ürünler toplatılıyor

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği sinir toksininden kaynaklanan, nadir ancak ölümcül olabilen bir hastalıktır. Her yıl dünya genelinde yaklaşık bin vaka görülse de, tedavi edilmediğinde solunum felci ve ölüme yol açabilir.



Semptomlar genellikle maruziyetten 12 ila 72 saat sonra başlar. Belirtiler arasında bulanık görme, peltek konuşma, kas güçsüzlüğü ve yorgunluk yer alır. Erken müdahale ve panzehir tedavisi hayati önem taşır.





