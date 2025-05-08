Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Stuart Smith, ilk başta basit bir kist sandığı şişliğin aslında ölümcül bir cilt kanseri olduğunu öğrendikten sonra herkesi ciltlerindeki en küçük değişiklikleri bile ciddiye almaları konusunda uyardı.

Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş - 1

2019 yılının Nisan ayında eşiyle birlikte tatildeyken boynunun yan tarafında küçük bir şişlik fark eden Smith, tatilden döndükten sonra endişelerini gidermek amacıyla aile hekimine başvurdu. Başlangıçta kist olabileceği düşünülen şişlik için doktorlar ileri tetkikler yapılmasını önerdi.

Aynı yılın Ağustos ayında yapılan biyopsi, beklenmeyen gerçeği ortaya çıkardı: Smith'in boynundaki şişlik, cilt kanserinin en tehlikeli türü olan üçüncü evre melanomdu. Üstelik kanser, orijinal tümörün kaynağı belirlenemeden vücuduna yayılmaya başlamıştı.


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Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş - 2

Yapılan testler sonucu kanserin boyundaki lenf bezlerine ve kas dokularına yayıldığı belirlendi. Smith acil olarak ameliyata alındı. Operasyon sırasında kanserin, boğazın iki yanında bulunan sternokleidomastoid kasına kadar ilerlediği anlaşıldı. Smith, ameliyattan sonra boynunun bir kısmının alındığını öğrendi. Eşi Lauren Smith, bu durumu “İlk şokun ardından tek düşüncemiz savaşmaktı,” sözleriyle anlattı.


Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş - 3

Ameliyat sonrası bir süre iyiye giden Smith’in hastalığı, 2023 yılında yapılan rutin kontroller sırasında yeniden ortaya çıktı. Bu kez kanser, uyluk bölgesi, akciğerler ve karaciğere kadar yayılmıştı. Smith, bu dönemi "Hayatımızı normale döndürmeye başlamıştık. Üç buçuk yıl geçmişti, beş yıllık temiz rapora ulaşacağımızı düşünüyorduk," sözleriyle anlattı.

Ancak asıl yıkım bu yılın Mart ayında yaşandı. Kanser beynine sıçrayarak geçici konuşma kaybına neden oldu. Acil yapılan beyin ameliyatı hayati risk taşıyordu ve tümör alındı, ancak hastalığın tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi.


Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş - 4

Doktorların artık yapabilecek başka bir tedavi seçeneği kalmadığını söylemesinin ardından, Smith çifti umutlarını ABD’deki deneysel bir tedavi yöntemi olan TIL (Tümör İnfiltre Edici Lenfositler) terapisine bağladı.

Stuart Smith, yaşadıklarının ardından herkese düzenli cilt kontrolleri yaptırmaları çağrısında bulundu:

“Küçük bir şey bile olsa kontrol ettirin. Cildinizdeki en ufak bir değişiklik bile hayat kurtarabilir. Kanserin kazanmasına izin vermeyin.”


Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş - 5

Melanom, tırnak altında koyu lekeler, ciltte yeni veya değişen benler, ya da cilt altında hissedilen sert şişliklerle kendini gösterebiliyor.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 17.500 kişiye melanom teşhisi konuluyor ve 3.000 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakamlarla melanom, ülkede en sık görülen beşinci kanser türü olarak öne çıkıyor.

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