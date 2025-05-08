Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş
İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Stuart Smith, ilk başta basit bir kist sandığı şişliğin aslında ölümcül bir cilt kanseri olduğunu öğrendikten sonra herkesi ciltlerindeki en küçük değişiklikleri bile ciddiye almaları konusunda uyardı.
2019 yılının Nisan ayında eşiyle birlikte tatildeyken boynunun yan tarafında küçük bir şişlik fark eden Smith, tatilden döndükten sonra endişelerini gidermek amacıyla aile hekimine başvurdu. Başlangıçta kist olabileceği düşünülen şişlik için doktorlar ileri tetkikler yapılmasını önerdi.
Aynı yılın Ağustos ayında yapılan biyopsi, beklenmeyen gerçeği ortaya çıkardı: Smith'in boynundaki şişlik, cilt kanserinin en tehlikeli türü olan üçüncü evre melanomdu. Üstelik kanser, orijinal tümörün kaynağı belirlenemeden vücuduna yayılmaya başlamıştı.