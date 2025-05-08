Boynunda başladı, beynine kadar yayıldı: Önemsemediği işaret kanserin belirtisiymiş

Ameliyat sonrası bir süre iyiye giden Smith’in hastalığı, 2023 yılında yapılan rutin kontroller sırasında yeniden ortaya çıktı. Bu kez kanser, uyluk bölgesi, akciğerler ve karaciğere kadar yayılmıştı. Smith, bu dönemi "Hayatımızı normale döndürmeye başlamıştık. Üç buçuk yıl geçmişti, beş yıllık temiz rapora ulaşacağımızı düşünüyorduk," sözleriyle anlattı.



Ancak asıl yıkım bu yılın Mart ayında yaşandı. Kanser beynine sıçrayarak geçici konuşma kaybına neden oldu. Acil yapılan beyin ameliyatı hayati risk taşıyordu ve tümör alındı, ancak hastalığın tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi.





