Boynundaki bir şişlik sonrası hayatı alt üst oldu: "Lütfen benim yaptığım korkunç hatayı yapmayın"
2024 yılının başında Sheffield'dan Londra'ya taşınan ve yeni bir işe başlayan Joshua Thory-Rao, büyük bir heyecanla yeni hayatına adapte olmaya çalışıyordu. Ancak bu mutluluk kısa sürede yerini belirsizliğe bıraktı. Boynunda fark ettiği şişlik sonrasında genç adamın hayatı değişti.
DailyMail'de yer alan habere göre; Genç adam, Şubat ayında çenesinin hemen altında, sağ tarafında, kulağıyla aynı hizada bir şişlik fark etti. Sert fakat ağrısız olan bu kitleyi ilk etapta ciddiye almadı. Kendinde fark ettiği semptomu google aramaları sonucunda bunun şişmiş bir lenf nodu veya tükürük bezi olabileceğini öğrendi. Lenfoma ihtimali ise oldukça düşüktü ve kendisinde ek belirtiler bulunmadığı için paniğe kapılmadı.
Ancak haftalar geçmesine rağmen şişlik kaybolmadı. Bu süreçte boğaz ağrısı, halsizlik ve zaman zaman hafif ateş gibi semptomlar yaşamaya başladı. Bu durumu yoğun çalışma temposuna ve yaşadığı yeni ortama bağladı. Ancak doktoruna başvurduğunda bademcik iltihabı şüphelenildi ve antibiyotik tedavisi başlatıldı.