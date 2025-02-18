Boynundaki bir şişlik sonrası hayatı alt üst oldu: "Lütfen benim yaptığım korkunç hatayı yapmayın"

Antibiyotikler etkili olmadı ve Joshua, detaylı tetkikler için bir başka hastaneye yönlendirildi. Kan testleri, biyopsiler ve PET taramaları sonrasında 10 Nisan'da şu korkutucu gerçekle yüzleşti: 2. Evre Hodgkin dışı lenfoma.



23 yaşındaki genç vücudundaki belirtileri önemsemediği için "Lütfen benim yaptığım korkunç hatayı yapmayın" diyerek yaşadığı süreci ise şöyle anlatıyor;



“23 yaşında biri olarak hiçbir zaman kanser olabileceğimi düşünmemiştim,” diyen Thory-Rao, bu teşhisin kendisi ve ailesi için büyük bir şok olduğunu belirtti. Yaklaşık on yıl önce annesi meme kanseriyle savaşmış ve babası bu süreçte ona destek olmuştu. Bu nedenle ailesinin deneyimi, Thory-Rao'nun süreci kabullenmesini bir nebze olsun kolaylaştırdı.





