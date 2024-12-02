Boynundaki kaşıntının nedenini egzama sandı ama gerçek çok başka çıktı! ''Tehlikeyi fark edemedim''
Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Taylor Deanne Roy, yıllarca devam eden cilt kaşıntısını egzama sanıp önemsemedi. Boynundaki kitleyi fark edip doktora giden talihsiz kadının lenf kanseri olduğu ortaya çıktı.
Kendisine 4. evre kanser konulmadan önce belirtileri görmezden geldiğini ifade eden Taylor Deanne Roy, geçmeyen kaşıntı ve halsizliğinin egzama ile bağlantılı olabileceğini düşündü. Geçtiğimiz aylarda lenf kanseri olduğu ortaya çıkan genç kadın, "İki yıl boyunca sürekli aşırı yorgun hissettim ama bunun, hayat şartlarının zorluğuyla alakalı olduğunu sandım'' dedi.