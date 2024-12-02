Boynundaki kaşıntının nedenini egzama sandı ama gerçek çok başka çıktı! ''Tehlikeyi fark edemedim''

Kemoterapi: Lenf kanseri tedavisinin en yaygın yöntemlerinden biridir. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar genellikle damar yoluyla verilir ancak bazı durumlarda ağız yoluyla da alınabilir. Kemoterapi, kanserin vücudun farklı bölgelerine yayılmasını önlemek için sistemik bir tedavi yöntemidir.

Radyoterapi (Işın tedavisi): Radyoterapi, kanserli hücreleri öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Genellikle lenfoma hastalarının tedavisinde kullanılır, özellikle kanserin sınırlı bir alanda bulunduğu durumlarda etkilidir. Bu tedavi, genellikle cerrahi müdahale sonrası kalıntı kanser hücrelerini yok etmek için de kullanılabilir.

İmmünoterapiler: İmmünoterapiler, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşmasına yardımcı olan tedavi yöntemleridir. Lenfoma tedavisinde kullanılan bazı immünoterapiler, özellikle Hodgkin dışı lenfomalar için etkilidir. Monoklonal antikorlar ve check-point inhibitörleri gibi tedavi yöntemleri bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine saldırmasını sağlar.