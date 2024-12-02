Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor!
Televizyon tarihinin efsane yapımlarından Breaking Bad dizisi, gerçek oldu. Meksika'da kartel üyeleri üniversite kampüslerine giderek kimya öğrencilerini işe almaya çalışıyor. İkinci sınıf bir kimya öğrencisi, kartelin teklif ettiği maaşın, mezunların kazandığı paranın iki katına yakın olduğunu aktardı. Meksikalı kimya profesörleri, bazı öğrencilerin derslerini sadece uyuşturcu yapımını öğrenmek için aldığını iddia ediyor. Kartellerle çalışmaya başlayan öğrenciler, ilacı güçlendirmek için deneyler yaptıklarını aktarıyor.
TELEVİZYON EFSANESİ GERÇEK OLDU
Televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülen Breaking Bad dizisi, gerçek oldu.
Dizide hasta olduğunu öğrenen Walter White ailesine para bırakabilmek için, eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte uyuşturucu üretme işine giriyor.
Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlıyor.