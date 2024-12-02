Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor!

Televizyon tarihinin efsane yapımlarından Breaking Bad dizisi, gerçek oldu. Meksika'da kartel üyeleri üniversite kampüslerine giderek kimya öğrencilerini işe almaya çalışıyor. İkinci sınıf bir kimya öğrencisi, kartelin teklif ettiği maaşın, mezunların kazandığı paranın iki katına yakın olduğunu aktardı. Meksikalı kimya profesörleri, bazı öğrencilerin derslerini sadece uyuşturcu yapımını öğrenmek için aldığını iddia ediyor. Kartellerle çalışmaya başlayan öğrenciler, ilacı güçlendirmek için deneyler yaptıklarını aktarıyor.

Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor! - 1

TELEVİZYON EFSANESİ GERÇEK OLDU

Televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olarak görülen Breaking Bad dizisi, gerçek oldu.

Dizide hasta olduğunu öğrenen Walter White ailesine para bırakabilmek için, eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte uyuşturucu üretme işine giriyor.

Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor! - 2

KİMYA ÖĞRENCİLERİ HEDEFTE

Meksika'da kartel üyeleri üniversite kampüslerine giderek kimya öğrencilerini işe almaya çalışıyor.

Kullanıcıların bağımlı hale gelmesi için daha güçlü fentanil üretmek isteyen karteller, üst düzey kimya bilgisine sahip çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Fentanil üreticileri, "aşçı" olarak adlandırılıyor.

İkinci sınıf bir kimya öğrencisi, kartelin teklif ettiği aylık 800 dolarlık maaşın, mezunların kazandığı paranın iki katına yakın olduğunu aktardı.

Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor! - 3

Öğrenciler suç örgütü içinde farklı işleri olduğunu belirtti. Bazen, ilacı güçlendirmek veya öncüller yaratmak için deneyler yaptıklarını söyledi.

Diğer zamanlarda, fentanili toplu olarak üreten aşçıları ve yardımcıları denetlediklerini veya onlarla birlikte çalıştıklarını aktardılar.

Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor! - 4

KİMYA PROFESÖRLERİ İŞE ALINIYOR

Bir hacker grubu tarafından sızdırılan 2020 tarihli bir Meksika istihbarat değerlendirmesi, Sinaloa Karteli'nin salgının tedarik zincirlerini yavaşlatmasının ardından fentanil geliştirmek için kimya profesörlerini işe aldığını ortaya koydu.

Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor! - 5

"UYUŞTURUCU YAPMAK İÇİN DERSE KAYIT OLUYORLAR"

Sinaloa Eyaletindeki bir üniversitede kimya profesörü, bazı öğrencilerin sadece sentetik uyuşturucuları pişirmek için gereken becerilere daha aşina olmak için kimya derslerine kaydolduğunu aktardı.

Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor! - 6

Kartellerin iddialı bir hedefi de var: Fentanil üretiminde olmazsa olmaz kimyasal bileşikleri sentezlemek, böylece bu hammaddeleri Çin'den ithal etme zorunluluğundan kurtulmak.

ABD yetkilileri, eğer başarılı olurlarsa bunun, fentanil krizinde korkutucu yeni bir aşama anlamına geleceğini söylüyor.

Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor! - 7

ABD'de yalnızca 2023'te 107 bin 543 kişinin yüksek dozdan öldüğü tahmin ediliyor. Bunlardan 74 bin 702'sinin ölümünde fentanil gibi sentetik opioidler rol oynadı.

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