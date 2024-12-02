Breaking Bad gerçek oldu: Meksikalı karteller kimya öğrencisi arıyor!

Kartellerin iddialı bir hedefi de var: Fentanil üretiminde olmazsa olmaz kimyasal bileşikleri sentezlemek, böylece bu hammaddeleri Çin'den ithal etme zorunluluğundan kurtulmak.

ABD yetkilileri, eğer başarılı olurlarsa bunun, fentanil krizinde korkutucu yeni bir aşama anlamına geleceğini söylüyor.