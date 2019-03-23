Brexit karşıtları Londra'da meydanlarda
Yüzbinlerce kişi 2. Brexit referandumu yapılması talebiyle Londra'da sokakta.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi sokaklara döküldü.
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2Protestocular, Avrupa Birliği'nden çıkmak için ikinci bir referandum düzenlenmesini talep ediyorlar.
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3Ülke basınında yer alan haberlere göre, katılımcıların sayısı bir milyona yaklaştı.
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4Protestocular "Kararı insanlara bırakın" pankartları ile yeni bir Brexit referandumu taleplerini dile getirdi.
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