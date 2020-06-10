Brezilya corona virüs verilerini mahkeme zoruyla yayınlıyor

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin kararına uyarak yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tüm veriyi yeniden yayınlanmaya başladı. Brezilya'da son 24 saatte 1272 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 38 bin 406'ya yükselirken, vaka sayısı da 32 bin 91 artarak 739 bin 503 olarak kaydedildi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.06.2020 - 10:40

Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden Covid-19'a ilişkin toplam ölü sayısını kaldırması üzerine pazartesi geç saatlerde hükümetin Brezilya vatandaşlarına gerekli bilgiyi sağlama yükümlülüğü bulunduğu kararını aldı.

Moraes, salgının büyüklüğünün, ülke virüsü dizginlemeye yönelik politikaları şekillendirirken, hükümetin şeffaf olmasını gerektirdiğini belirtti.

Mahkemenin kararı üzerine geçen hafta cuma günü Covid-19 nedeniyle toplam ölü ve doğrulanmış vaka sayılarını yayınlamayı durduran Brezilya Sağlık Bakanlığı dün öğleden sonra bu veriyi yeniden siteye girmeye başladı.

Hükümetin veri akışını kesmesi yaygın biçimde eleştirilmiş, Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Gilmar Mendes, veri tahrifinin otoriter rejimlerin bir taktiği olduğunu dile getirmişti.

BOLSONARO GÜNLÜK VERİ YAYINLAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkedeki gerçek durumu "temsil etmediği" gerekçesiyle toplam ölü ve doğrulanmış vaka sayısını yayınlamama kararı aldıklarını, Sağlık Bakanlığın yalnızca son 24 saatteki verileri paylaşacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim, Teknoloji ve Stratejik Malzemeler Sekreteri Carlos Wizard da virüs kaynaklı ölü sayılarının "abartılmış olabileceğini" belirterek "Farklı sebeplerden ölen çok kişi var ancak devlet memurları sırf daha fazla bütçe alabilmek için herkesi Kovid-19 sebepli ölüm olarak sınıfladı, bu ölümleri araştırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE BİN 272 ÖLÜ Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte bin 272 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte bin 272 artarak 38 bin 406'ya yükseldi. Vaka sayısı da 32 bin 91 yükselerek 739 bin 503 olarak kaydedildi. Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünya da ABD'den sonra en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA COVID-19'DAN 596 ÖLÜM DAHA Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 596 kişi hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı. Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

ARJANTİN'DE 24 SAATTE 24 KİŞİ ÖLDÜ Arjantin'de son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti. Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 24 artışla 717'ye, vaka sayısı da bin 141 artarak 24 bin 761'e yükseldi.

Yaklaşık 3 aydır karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez bir günde binden fazla vaka kayda geçti. Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 11 bin 957, Buenos Aires eyaleti de 9 bin 590 vaka sayısıyla ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 90'ının görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Arjantin, Latin Amerika'da salgına karşı erken önlen alan ve bölgede salgından en az etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

PERU'DA VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 200 bini aştı. Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 40 artarak 203 bin 736'ya yükseldi.

Son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 738'e çıktı. Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 929 oldu. Peru'da ilk Covid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

KOLOMBİYA'DA ŞİMDİYE KADAR BİN 372 ÖLÜMÜ Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 372'ye yükseldi. Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Covid-19 kaynaklı ölü sayısı bin 372'ye, vaka sayısı da bin 359 artarak 42 bin 78'e ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 16 bin 534 oldu. Kolombiya'da ilk Covid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 275 BİNİ GEÇTİ Hindistan’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 275 bini geçti. Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 9 bin 985 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 276 bin 583’e ulaştı.

Son bir günde Covid-19 dolayısıyla 274 kişi hayatını kaybederken, salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 7 bin 745 oldu. Ülkede salgına yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 135 bin 206’ya çıktı. Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 90 bin 787'ye yükseldi. Maharaştra’yı 39 bin 914 ile Tamil Nadu, 31 bin 309 ile Delhi Ulusal Başkent Bölgesi izledi.

Hindistan’da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve restoran, alışveriş merkezi ve ibadethanelerin yeniden açılmasıyla vaka sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor.